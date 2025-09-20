В Минске столкнулись автобус и МАЗ 20.09.2025, 16:01

Есть пострадавший.

В Минске произошло ДТП с участием грузовика МАЗ и автобуса, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Один человек пострадал.

Авария случилась днем на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта Жукова. По предварительной информации ГАИ, 62-летний водитель грузовика МАЗ при выезде на проспект не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной.

В результате столкновения 18-летний пассажир автобуса был доставлен в медицинское учреждение для обследования.

