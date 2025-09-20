закрыть
Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом

  • 20.09.2025, 16:05
Сибига поедет с Зеленским в Нью-Йорк: встретятся не только с Трампом
Андрей Сибига

Визит пройдет с 21 по 26 сентября.

Глава МИД Украины Андрей Сибига поедет в Нью-Йорк в составе делегации Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским. Визит состоится с 21 по 26 сентября.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, делегация Украины примет участие в мероприятиях высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сибига проведет ряд отдельных мероприятий, среди которых тематическая дискуссия по энергетической устойчивости и зеленого восстановления в Украине.

Важная часть визита - это ряд двусторонних и многосторонних переговоров президента и министра иностранных дел с коллегами из разных регионов мира - от Европы и Северной Америки до Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

