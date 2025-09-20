закрыть
«До сих пор в шоке»

  • 20.09.2025, 16:15
«До сих пор в шоке»

Рыбалку белоруса внезапно прервал лось, решивший переплыть реку.

Обычная рыбалка на берегу Мухавца для одного брестчанина закончилась сюжетом, достойным программы «В мире животных». Мужчина спокойно сидел с удочкой, когда прямо к нему на берег выскочил лось. Животное, не раздумывая, рвануло в воду и поплыло.

«Сегодня на рыбалке в прямой эфир попал лось! Я до сих пор в шоке! Давление поднялось, пока снимал», — поделился с Onliner автор видео.

Подписчики в комментариях тоже не остались равнодушными. Кто-то пошутил: «Лосиха написала — жду 15 минут», — кто-то переживал, переплыл ли зверь реку, кто-то предположил, что животное, скорее всего, убегало от медведя.

@zubkosergei Сегодня на рыбалке в прямой эфир в городе Брест попал лось!!! Я до сих пор в шоке!!! #tiktoklive #livehighlights #рыбалка #лось #рыбалкавбеларуси ♬ оригинальный звук - zubkosergei

