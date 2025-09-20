В Эстонии предлагают закрыть восточную границу после залета российских МиГ-31 20.09.2025, 16:22

Ситуация с безопасностью становится все более напряженной.

В Эстонии предлагают закрыть восточную границу после того, как российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщил глава партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу, которого цитирует ERR.

«Я считаю, что на все большие провокационные действия России следует реагировать закрытием восточной границы. Ситуация с безопасностью явно становится все более напряженной, в частности на восточной границе, и я считаю, что это является адекватной реакцией на поведение России», - заявил он.

Однако министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что пока речь не идет об ограничении сухопутной границы, ведь было зафиксировано авиационное нарушение. Для закрытия границы нужна была бы провокация на суше.

Рейнсалу считает, что Эстония должна проанализировать имеющиеся инструменты для реагирования на действия Москвы. По его мнению, также нужно провести консультации с южными соседями, чтобы принимать подобные решения совместно.

