«Это выбило у Лукашенко почву из-под ног»2
- 20.09.2025, 16:31
- 5,556
Белорусы призвали Польшу не открывать границу.
Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью. Это безопасность на рубежах.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:
«Власти Польши справедливо считают, что логика безопасности в регионе имеет приоритет над логикой торговли. Безопасность стоит денег».
«Держись Польша! Не сдавайся! Так хорошо!»
«Просто не пускайте китайские грузы и все, это выбивает у Лукашенко почву из-под копыт».
«Продержите закрытой границу дольше как только можно. Диктатору нечем будет кормить своих силовиков и чиновников. Может тогда они его и сожрут».
«Нет. Не открывайте границу! Пусть у этого козла Сипатого закончатся деньги».