«Это выбило у Лукашенко почву из-под ног»

Белорусы призвали Польшу не открывать границу.

Глава МИД Польши назвал условие открытия границы с Беларусью. Это безопасность на рубежах.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«Власти Польши справедливо считают, что логика безопасности в регионе имеет приоритет над логикой торговли. Безопасность стоит денег».

«Держись Польша! Не сдавайся! Так хорошо!»

«Просто не пускайте китайские грузы и все, это выбивает у Лукашенко почву из-под копыт».

«Продержите закрытой границу дольше как только можно. Диктатору нечем будет кормить своих силовиков и чиновников. Может тогда они его и сожрут».

«Нет. Не открывайте границу! Пусть у этого козла Сипатого закончатся деньги».

