20 сентября 2025, суббота, 17:41
«Украинские технологии меняют правила войны прямо сейчас»

  20.09.2025, 16:40
  • 1,194
«Украинские технологии меняют правила войны прямо сейчас»

Ни у одной из западных стран нет подобного военного опыта.

Украина наращивает возможности использования беспилотников на поле боя. Страна максимально увеличивает объемы их производства и уже является мировым лидером в этой сфере. Дроны и инновационные технологии помогают украинским военным удерживать фронт за счет широкого спектра задач. Ежедневно украинские беспилотники наносят до 60% потерь российским войскам.

Об этом сообщил руководитель группы компаний DroneUA, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко.

По его словам, технологии дронов стремительно развиваются благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

- Лидер в этом вопросе — Украина. Украинские инженеры разработали, придумывали те направления деятельности, которые иногда основываются на простых, уже освоенных технологиях, но они решают поставленные задачи. Когда мы говорим о возможности дронов как одном из ключевых элементов современной экосистемы, систем безопасности — это правда, но здесь речь идет не только о дронах. Это и украинские наземные роботизированные комплексы, это и надводные, и подводные решения, — сказал спикер.

По его мнению, война РФ против Украины требует современных средств поражения. Именно поэтому военно-промышленный комплекс стран НАТО, на который были потрачены триллионы, стал неактуальным.

- В НАТО все было основано на технологиях, которые ориентировались на подавление каких-то точечных конфликтов. Сегодняшнее противостояние Украины требует абсолютно других направлений деятельности. Необходимо держать оборону, необходимо иметь возможность сбивать не несколько десятков дронов, а несколько сотен дронов. И даже те попытки сбить дроны, которые осуществила Польша, они не были на 100% успешными. И в противовес, Украина сегодня отражает атаки, которые содержат в себе сотни дронов и сотни воздушных целей, включая ракетное вооружение, — указал Яковенко.

Ни у одной из западных стран нет подобного военного опыта. Украина произвела огромный скачок в развитии военных технологий за короткий отрезок времени.

- За последние 3,5 года военная промышленность Украины в определенных технологических направлениях превышает по качеству, по технологичности, по локализации и по количеству производства те технологические цепочки, которые существуют на территории наших стран-союзников. Сегодня Украина — не та страна, которая просит помощи. Сегодня Украина готова предоставлять помощь и готова работать на равных, особенно, когда мы говорим о высокотехнологическом оборудовании. Оно производится в Украине, оно работает. Оно поражает вражеские цели, — акцентировал эксперт.

В Украине каждые три месяца допускается к эксплуатации более 80 образцов вооружения отечественного производства.

- Дроны, производящиеся в Украине, намного системнее, намного эффективнее в реальном применении, чем те, которые поставляются. И это знают наши союзники. Именно этого опыта они ждут, потому что циклы эволюции дроновых и других технологий, которые существуют в Украине, они длятся несколько месяцев. За два месяца мы получаем абсолютно новые технологии, которые выводит Украина для использования в бою. В то же время, когда мы говорим о Западе, эти сроки занимают годы. Украина не то, что догнала союзников, мы уже намного впереди, — подчеркнул Яковенко.

Он добавил, что главная цель привлечения современных технологий — сохранить жизни украинских военных.

- РФ ставит целью уничтожить все, что можно назвать украинским. И это на самом деле геноцид. И в данном случае все технологии, которые использует Россия, они в большей части являются террористическими. Потому что те же самые «Шахеды», которые и в Польшу залетели, и по Украине бьют каждую ночь — это не военное вооружение. Они не уничтожают ни единой военной цели. Это оружие, которое направлено исключительно против мирных городов и незащищенных жителей. И именно инициатива «стена дронов» призвана обеспечивать защиту государств-членов ЕС и Украины от потенциальных атак дронов, — резюмировал эксперт в области БпЛА.

