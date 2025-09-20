Сегодня автобусы из Вильнюса в Минск отправляются с задержкой
В чем причина?
«Минсктранс» сообщило, что 20 сентября рейсы по маршруту Вильнюс — Минск будут отправляться позже запланированного времени. Причина — длительное прохождение государственной границы Литвы.
Точное время отправления автобусов обещают уточнять дополнительно.
Напомним, что с 01:00 12 сентября польские пункты пропуска закрыты. Причина — совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», проходившие на нашей территории с 12 по 16 сентября. Однако после их завершения границы все еще не открыли. Из-за этого все автобусные рейсы в Польшу были отменены, а попасть в Европу теперь можно только через погранпункты Литвы или Латвии.