20 сентября 2025, суббота, 17:41
Сегодня автобусы из Вильнюса в Минск отправляются с задержкой

  • 20.09.2025, 16:43
  • 1,248
Сегодня автобусы из Вильнюса в Минск отправляются с задержкой

В чем причина?

«Минсктранс» сообщило, что 20 сентября рейсы по маршруту Вильнюс — Минск будут отправляться позже запланированного времени. Причина — длительное прохождение государственной границы Литвы.

Точное время отправления автобусов обещают уточнять дополнительно.

Напомним, что с 01:00 12 сентября польские пункты пропуска закрыты. Причина — совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», проходившие на нашей территории с 12 по 16 сентября. Однако после их завершения границы все еще не открыли. Из-за этого все автобусные рейсы в Польшу были отменены, а попасть в Европу теперь можно только через погранпункты Литвы или Латвии.

