Сегодня автобусы из Вильнюса в Минск отправляются с задержкой 20.09.2025, 16:43

1,248

В чем причина?

«Минсктранс» сообщило, что 20 сентября рейсы по маршруту Вильнюс — Минск будут отправляться позже запланированного времени. Причина — длительное прохождение государственной границы Литвы.

Точное время отправления автобусов обещают уточнять дополнительно.

Напомним, что с 01:00 12 сентября польские пункты пропуска закрыты. Причина — совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2025», проходившие на нашей территории с 12 по 16 сентября. Однако после их завершения границы все еще не открыли. Из-за этого все автобусные рейсы в Польшу были отменены, а попасть в Европу теперь можно только через погранпункты Литвы или Латвии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com