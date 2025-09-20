Пять блестящих фильмов, от которых тяжело оторваться 2 20.09.2025, 16:49

1,300

Один из них - «Одиннадцать друзей Оушена».

Яркие истории о ворах, которые обводят вокруг пальца самых опытных детективов и выходят сухими из воды. В материале «Кино 24» смотрите подборку блестящих криминальных фильмов.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Этот уже без преувеличения культовый фильм-аферу снял режиссер Стивен Содерберг – причем снял в том числе и буквально, ведь он также стал оператором ленты. Фильм начинается с того, как харизматичный вор Дэнни Оушен выходит из тюрьмы и сразу же берется за старое, но с невиданным размахом.

Его цель – ограбить три крупнейших казино Лас-Вегаса одновременно. Дело не только в деньгах, но и в мести их владельцу – безжалостному Терри Бенедикту, который встречается с бывшей женой Оушена, Тесс. Чтобы осуществить этот невероятный план, Дэнни собирает команду из одиннадцати криминальных виртуозов, каждый из которых является мастером своего дела: от карманника до специалиста по взрывчатке.

Фильм наполнен блестящими диалогами, неожиданными поворотами и неповторимым стилем, что делает его настоящим эталоном жанра.

«Бешеные псы» (1992)

В центре сюжета – шесть преступников, которые не знают друг друга и скрываются под псевдонимами: Мистер Белый, Мистер Оранжевый, Мистер Блондин, Мистер Розовый, Мистер Коричневый и Мистер Синий. После того как их ограбление ювелирного магазина, что должно было быть идеальным, вдруг превращается в кровавую бойню, они собираются на заброшенном складе. Преступники пытаются понять, что пошло не так, и найти предателя.

Вся история, написана и срежиссирована Квентином Тарантино разворачивается нелинейно, через флешбеки, постепенно раскрывающие детали плана и характеры персонажей. Благодаря этому приему лента только выигрывает: все внимание приковано к блестящим и одновременно полубезумным диалогам, которые впоследствии станут фирменной "фишкой" Тарантино, и к психологическому напряжению между преступниками.

Фильм переполнен черным юмором, насилием и неожиданными сюжетными поворотами, что с тех пор стали визитной карточкой Тарантино. А еще "Бешеные псы" установили новые правила игры для жанра, доказав, что можно снять увлекательное криминальное кино, показав не само преступление, а его последствия.

«Поймай меня, если сможешь» (2002)

Этот фильм Стивена Спилберга доказывает, что настоящая история может быть гораздо удивительнее любой выдумки. Он рассказывает о жизни Фрэнка Эбегнейла-младшего.

Фильм начинается со знакомства с молодым и невероятно харизматичным Фрэнком, который убегает из дома после развода родителей. Он начинает подделывать чеки и, благодаря своей сообразительности и невероятной уверенности в себе, мастерски выдает себя за различных специалистов. На его пути становится агент ФБР Карл Генретти, который преследует Фрэнка по всему миру. Их игра в "кошки-мышки" становится главным двигателем сюжета, превращаясь в своеобразную дружбу, выходящую за рамки закона.

«Лучшее предложение» (2013)

История рассказывает о Вирджиле Олдмане, успешного, но одинокого и эксцентричного артдилера, который всю жизнь посвятил коллекционированию художественных шедевров. Его самая большая страсть – портреты женщин, которые он тайно скупает на аукционах, обманывая других коллекционеров. Когда он получает таинственный заказ от загадочной клиентки, которая никогда не появляется на публике, его привычная жизнь кардинально меняется.

«Афера Томаса Крауна» (1999)

Этот элегантный и увлекательный фильм Джона МакТирнана, который является римейком одноименной ленты 1968 года, продолжает тему о том, что искусство и преступление могут быть неразрывно связаны.

Миллиардер Томас Краун никогда в жизни не чувствовал настоящей опасности. От скуки он совершает дерзкое ограбление музея, похищая бесценную картину Моне. На его след выходит блестящий страховой детектив Кэтрин Беннинг. Их интеллектуальное противостояние превращается в страстный роман, где каждый шаг – это часть сложной шахматной партии с высокими ставками.

История Томаса Крауна продолжает вдохновлять кинематографистов и сегодня. Так в 2027 году ожидается выход нового римейка, режиссером которого станет Майкл Б. Джордан ("Грешники"), который также сыграет главную роль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com