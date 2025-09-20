Украинская песня поставила на уши всю Россию 3 20.09.2025, 17:13

3,160

В Госдуме РФ заявили о «провокации».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о «провокации» на квалификационно турнире по фигурному катанию в Пекине (Китай).

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал видео проката российского фигуриста Петра Гуменника в сопровождении украинской песни, пишет «Телеграф».

Соответсвующий комментарий Свищева приводит ТАСС. По его словам сотрудники ISU допустили некомпетентность, однако на выступлении россиянина это никак сказаться не должно.

«Это некомпетентность сотрудников ISU, которая привела к понятной реакции в комментариях. Невнимательность, которая могла создать провокацию. И понятно, что они удалили видео сразу же, как опомнились. Петр же проявил себя отлично, вышел и показал результат. И не нужно реагировать на некомпетентность и провокации», - заявил истерически Свищев.

Отметим, ISU залило в Instagram видео проката Гуменника под песню «Плакала» украинской группы KAZKA. После критики в соцсетях ролик был удален, однако затем видео вновь опубликовали, правда, под саундтрек из фильма «Парфюмер. История одного убийцы» — именно под эту музыку выступал Петр. Позднее ISU извинился за инцидент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com