«Лукашенко годами продавал Китаю сказку» 20.09.2025, 17:19

1,144

Закрытие границы всё перечеркнуло.

Насколько фактор китайского транзита через Беларусь может стать стимулом для давления Пекина на Лукашенко?

Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Лукашенко годами продавал Китаю сказку о «новом шелковом пути» через Беларусь, позиционируя себя как «ворота в Европу». Но закрытие польско-белорусской границы фактически перечеркнуло эти планы. Ключевой узел — терминал в Малашевичах — парализован, а альтернативные маршруты через Украину или Литву сейчас нереальны.

Для Пекина это сигнал: белорусский транзит ненадежен, слишком зависим от политического кризиса и решений Москвы. Поэтому «откровенный разговор» с Лукашенко — скорее демонстрация недовольства. Китай заинтересован в сохранении доступа к европейским рынкам, и именно это может стать фактором давления на Минск. Но стоит понимать: реальное влияние Пекина ограничено, ведь Лукашенко фактически загнан в полную зависимость от Кремля.

Кроме того, сам режим усложняет ситуацию — когда в Минске вместо поиска компромиссов звучат лишь антизападные лозунги вроде «Польша — враг», доверие со стороны Варшавы становится нулевым. Даже Китаю будет трудно убедить Польшу восстановить транзит в таких условиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com