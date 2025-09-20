закрыть
20 сентября 2025, суббота, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

  • 20.09.2025, 17:36
В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

Испытайте себя.

Считаете, что у вас хорошее пространственное мышление? Этот тест докажет обратное. На первый взгляд задача кажется детской: нужно выбрать правильный вид пирамиды сверху. Но именно здесь спотыкаются даже инженеры, архитекторы, которые когда-то решали сложнейшие стереометрические задачи, пишет «Вокруг света».

Готовы проверить себя? Тогда взгляните на пирамиду и попробуйте выбрать вид сверху.

Ответ напишите в комментариях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин