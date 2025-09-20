В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление 20.09.2025, 17:36

Испытайте себя.

Считаете, что у вас хорошее пространственное мышление? Этот тест докажет обратное. На первый взгляд задача кажется детской: нужно выбрать правильный вид пирамиды сверху. Но именно здесь спотыкаются даже инженеры, архитекторы, которые когда-то решали сложнейшие стереометрические задачи, пишет «Вокруг света».

Готовы проверить себя? Тогда взгляните на пирамиду и попробуйте выбрать вид сверху.

Ответ напишите в комментариях.

