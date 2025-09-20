В Минске лукашисты проведут очередные «учения» 20.09.2025, 17:55

С 21 по 23 сентября.

В рамках «учебных сборов» территориальных войск Октябрьского района Минска 21–23 сентября пройдут командно-штабные «учения», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Маневры призваны якобы усовершенствовать навыки офицеров по «руководству подчиненными силами территориальной обороны».

В рамках «учений» планируется отработать «борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника», а также «обеспечение мер военного положения, в том числе с оборудованием подвижного контрольно-пропускного пункта».

«Основное внимание будет уделено обучению применению усиленных подразделений территориальных войск совместно с внутренними войсками Министерства внутренних дел в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника», — говорится в сообщении.

