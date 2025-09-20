закрыть
20 сентября 2025, суббота, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске лукашисты проведут очередные «учения»

  • 20.09.2025, 17:55
В Минске лукашисты проведут очередные «учения»

С 21 по 23 сентября.

В рамках «учебных сборов» территориальных войск Октябрьского района Минска 21–23 сентября пройдут командно-штабные «учения», сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Маневры призваны якобы усовершенствовать навыки офицеров по «руководству подчиненными силами территориальной обороны».

В рамках «учений» планируется отработать «борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника», а также «обеспечение мер военного положения, в том числе с оборудованием подвижного контрольно-пропускного пункта».

«Основное внимание будет уделено обучению применению усиленных подразделений территориальных войск совместно с внутренними войсками Министерства внутренних дел в ходе борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника», — говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин