Reuters: Трамп хочет прекратить помощь странам-членам НАТО, граничащим с РФ 7 20.09.2025, 18:10

3,332

Пентагон предупредил европейских партнеров, что им нужно уменьшить зависимость от США.

Президент США Дональд Трамп после активных усилий по урегулированию войны в Украине отходит от прямой дипломатии, передавая инициативу союзникам и сосредотачиваясь на внутренних вопросах. Это вызывает беспокойство в Европе, поскольку такая позиция главы Белого дома может подпитать агрессию Кремля, пишет Reuters (перевод - «Униан»).

Как отметило издание со ссылкой на осведомленного чиновника, в конце августа представители Пентагона встречались с группой европейских дипломатов и предупредили их: США планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии - странам-членам НАТО, граничащим с Россией.

В частности, представитель Пентагона Дэвид Бейкер, по данным Reuters, заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от США, мол, Соединенные Штаты переключат свое внимание на другие - внутренние - приоритеты.

Отмечается, что европейские дипломаты опасались, что этот факт может поощрить к большей агрессии российского диктатора Путина, и, похоже, они были правы. Издание напомнило, что уже 19 сентября российские истребители МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии, а перед тем российские беспилотники атаковали Польшу.

Между тем реакция президента США на эти инциденты довольно сдержанная, и, как отметило Reuters, она вписывается в новую тенденцию. И эта тенденция заключается в том, что если еще несколько месяцев назад Трамп пытался решить или хотя бы быть посредником в конфликтах в Украине и Газе, то в последние недели он в значительной степени отошел от дипломатии, а вместо этого позволил, а иногда и призвал союзников брать инициативу на себя, предлагая лишь отдаленные обещания поддержки со стороны США.

По словам ветерана американской дипломатии, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Аарона Дэвида Миллера, Трамп, возможно, просто понял, что эти конфликты гораздо сложнее, чем он представлял.

- Он не заинтересован делать что-то, если не видит, что потраченные усилия и политический капитал принесут ощутимую отдачу, - отметил Миллер.

Что касается переговоров об окончании войны в Украине, то, как пишет Reuters, президент США еще весной публично заявлял о возможном своем выходе из них, однако он не отстранился, а некоторое американское оружие даже начало поступать в Украину в рамках программы PURL.

Впрочем, аналитики считают, что вялая реакция США на последние провокации России лишь подтолкнет Путина к еще более агрессивным действиям.

- Дальнейшее отстранение США приведет к более провокационным шагам со стороны Путина, поскольку он будет видеть Европу слабее из-за ее разобщенности - особенно без поддержки США, - сказал старший научный сотрудник Atlantic Council Алекс Плицас.

Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне признались изданию, что истощены тем, как часто меняется позиция Трампа в отношении России, и отметили, что последние его заявления о недовольстве тем, что делает Путин, неубедительны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com