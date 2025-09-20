закрыть
Дроны СБУ и ССО остановили перекачку нефти в нескольких регионах РФ

  • 20.09.2025, 18:17
Дроны СБУ и ССО остановили перекачку нефти в нескольких регионах РФ

Речь идет о станциях, задействованных в экспорте нефти через Новороссийск.

Беспилотники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины в ночь на 20 сентября остановили работу нефтеперекачивающих станций в России. Речь идет о станциях, задействованных в экспорте нефти через Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Ночью на 20 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «А» СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций (НПС) нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк». Эти станции задействованы в экспорте нефти через Новороссийск.

Поражены следующие объекты:

- НПС «Зензеватка» (н.п. Зензеватка, Волгоградская область РФ);

- НПС «Совхозная-2» (н.п. Прогресс, Самарская область РФ);

- Линейно-производственная диспетчерская станция «Самара» (н.п. Просвет, Самарская область РФ).

- СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем, - сообщил источник в СБУ.

