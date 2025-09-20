Дроны СБУ и ССО остановили перекачку нефти в нескольких регионах РФ 20.09.2025, 18:17

Речь идет о станциях, задействованных в экспорте нефти через Новороссийск.

Беспилотники Сил специальных операций и Службы безопасности Украины в ночь на 20 сентября остановили работу нефтеперекачивающих станций в России. Речь идет о станциях, задействованных в экспорте нефти через Новороссийск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Ночью на 20 сентября дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «А» СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций (НПС) нефтепровода «Куйбышев - Тихорецк». Эти станции задействованы в экспорте нефти через Новороссийск.

Поражены следующие объекты:

- НПС «Зензеватка» (н.п. Зензеватка, Волгоградская область РФ);

- НПС «Совхозная-2» (н.п. Прогресс, Самарская область РФ);

- Линейно-производственная диспетчерская станция «Самара» (н.п. Просвет, Самарская область РФ).

- СБУ продолжает свою успешную работу по внедрению дроновых санкций против российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций. Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа над перекрытием этих денежных потоков будет продолжаться и в дальнейшем, - сообщил источник в СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com