20 сентября 2025, суббота, 19:21
«Генеральное наступление осени по всем фронтам»

  • 20.09.2025, 18:28
  • 1,722
Прогноз погоды до конца сентября.

Приятная осенняя погода заканчивается. Тепло еще в последний раз вернется в воскресенье и понедельник, после чего уже во второй половине следующей недели большая вероятность первых осенних заморозков. Об этом в эфире провластного ОНТ рассказал синоптик Дмитрий Рябов.

Смена теплой воздушной массы на холодную произойдет буквально за сутки. А затем начнется генеральное наступление осени по всем фронтам и обвал полярного холода.

В начале недели на погоде скажется влияние области высокого атмосферного давления. В понедельник температура воздуха ночью от +9 до +15 градусов, днем +21…+28. Ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный, умеренный. Влажность воздуха до 80%.

Ближе к середине недели начнется похолодание. Скажется влияние холодного атмосферного фронта, который принесет воздушные массы арктического происхождения и кратковременные дожди, ветер станет северным. Ночью от +6 до +12 градусов, днем во вторник от +13 по северо-западу до +19 по юго-востоку, в среду +13…+17 градусов.

Предварительно в начале второй половины недели погоду станет определять Скандинавский антициклон и холодный воздух с севера. Будет переменная облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер северный, умеренный. Влажность до 70%. Ночью от +3 до +7 градусов. Днем в четверг +11…+16, в пятницу +10…+14 градусов.

В следующие выходные дни сохранится влияние прохладного антициклона и холодных воздушных масс. Переменная облачность, без существенных осадков, ветер северных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Влажность до 80%. Ночью от +3 до +8 тепла, в середине дня в субботу от +7 в Минске до +17 в Бресте, в воскресенье от +7 по северо-востоку до +15 по юго-западу.

