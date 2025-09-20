Bloomberg: ЕС может ввести пошлины против нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» 20.09.2025, 19:12

Эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций ЕС.

Европейский Союз может ввести пошлины, которые будут направлены на оставшийся импорт российской нефти. Об этом заявили лица, которые знакомы с этим вопросом, для Bloomberg (перевод - «Униан»).

В частности исполнительная власть блока пересматривает вопрос о продлении импорта российской нефти через нефтепровод «Дружба» (проходящий через территорию Беларуси), который поставляет нефть в Венгрию и Словакию. По словам источников издания, таким образом этот шаг больше всего повлияет на эти поставки, если они не будут постепенно прекращены.

- Будапешт и Братислава до сих пор не желали диверсифицировать источники поставок нефти, отказываясь от нефти из Москвы, и блокировали меры, которые, по их мнению, ставят под угрозу их энергетическую безопасность, - отметили в материале.

Отмечается, что эти планы не связаны с предложениями по новому пакету санкций, который ЕС представил в пятницу. В частности предложенные ограничения включают запрет на российский сжиженный газ, который сначала будет введен против краткосрочных контрактов через шесть месяцев после вступления в силу, а уже потом к долгосрочным соглашениям с 1 января 2027 года.

- В рамках этого пакета ЕС также предложил ввести санкции против более 100 нефтяных танкеров, входящих в теневой флот Москвы, а также другие меры, направленные против субъектов, которые обеспечивают торговлю энергоносителями, в том числе в третьих странах. Послы ЕС были проинформированы о предложениях по санкциям в пятницу. Они отказались предоставить подробную информацию о сроках и масштабах возможных торговых мер, - добавляют в Bloomberg.

По словам журналистов, по сравнению с санкциями, для принятия которых требуется поддержка всех государств-членов, торговые меры, такие как пошлины, требуют только поддержки большинства столиц.

- Эти меры позволят ЕС выполнить ключевое требование президента Дональда Трампа к блоку как условие присоединения США к союзникам в санкциях против России за ее нежелание прекратить войну против Украины. Трамп неоднократно заявлял, что ЕС должен прекратить покупать российскую нефть и газ. Почти все государства-члены прекратили импорт трубопроводом и морским транспортом, но Венгрия и Словакия остаются в стороне, - напомнили в издании.

