закрыть
20 сентября 2025, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США ввели сбор в $100 тысяч на популярный тип рабочих виз H-1B

1
  • 20.09.2025, 19:22
  • 1,192
США ввели сбор в $100 тысяч на популярный тип рабочих виз H-1B

Согласно официальной статистике, эти визы получали сотни граждан Беларуси.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 19 сентября о введении сбора в $100 тысяч за рассмотрение заявки на визу типа H-1B. Указ вступит в силу 21 сентября 2025 года и будет действовать 12 месяцев, если не будет продлен.

Заявки без этого сбора можно будет подавать и после вступления в силу указа, но их рассмотрение приостановят по крайней мере до 21 сентября 2026 года. Указ при том не отменяет действующий сбор, составляющий от $205, передает «Белсат».

H-1B – не единственный, но один из наиболее популярных типов рабочих виз в США. Это «неэмигрантская» виза для временных сотрудников. На сайте Государственного департамента США приводят примеры таких работников: это в том числе врачи, манекенщицы и участники проектов Министерства обороны. Для временных сельскохозяйственных работников, менеджеров, выдающихся ученых и артистов, спортсменов и других категорий предусмотрены другие виды временных «неэмигрантских» виз.

Трамп пишет, что этот тип виз создавали для привлечения высококвалифицированных работников, но визами злоупотребляли и вытесняли американцев низкооплачиваемой и низкоквалифицированной рабочей силой. Число иностранцев в области науки, технологии, инженерии и математики (STEM) с 2000 по 2019 годы выросло с 1,2 млн до 2,5 млн человек, тогда как общая занятость в этой области выросла за то время лишь на 44,5%. По мнению Трампа, ключевым фактором были визы H-1B.

Особенно часто этими визами пользовались в сфере IT: по словам Трампа, доля айтишников среди получателей этого типа виз выросла с 32% в 2003 году до более 65% в последние пять лет. Как пишет Трамп, наем иностранцев позволяет работодателям в IT экономить 36% на работниках начального уровня. С наймом иностранцев Трамп связывает и массовые увольнения в американских IT-компаниях.

Согласно официальной статистике, эти визы получали сотни граждан Беларуси:

- за 2024 год – 103 человека (40 женщин и 63 мужчины),

- 2023 – 93 (24 и 69),

- 2022 – 83 (22 и 61),

- 2021 – 110 (29 и 81),

- 2020 – 103 (29 и 74),

- 2019 – 88 (27 и 61).

Решение нанесет сильный удар по американскому IT-сектору, пишет Reuters. Это решение ударит и по Индии – стране, откуда множество американских айтишников.

С визой H-1B в Штаты в свое время приехал бывший соратник Трампа Илон Маск, рожденный в Южноафриканской Республике. В конце прошлого года он призвал «воевать» за защиту этих виз.

Такие компании, как Amazon, Microsoft и JPMorgan разослали работникам с этим типом виз обращение не покидать Штаты, а тем, кто за границей с такой визой, вернуться в Штаты до конца воскресенья. Это вызвало хаос в аэропортах.

Одновременно с введением огромного сбора за визы H-1B Трамп ввел программу «Золотая карта Трампа» (Trump Gold Card): за уплату от $1 млн Департаменту коммерции (Министерству торговли) можно будет получить визу и ускоренную процедуру выдачи вида на жительство. Планируется также программа «Платиновая карта Трампа», предусматривающая временное освобождение от налогов с доходов за пределами США, которая будет стоить $5 млн.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин