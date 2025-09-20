США ввели сбор в $100 тысяч на популярный тип рабочих виз H-1B 1 20.09.2025, 19:22

1,192

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 19 сентября о введении сбора в $100 тысяч за рассмотрение заявки на визу типа H-1B. Указ вступит в силу 21 сентября 2025 года и будет действовать 12 месяцев, если не будет продлен.

Заявки без этого сбора можно будет подавать и после вступления в силу указа, но их рассмотрение приостановят по крайней мере до 21 сентября 2026 года. Указ при том не отменяет действующий сбор, составляющий от $205, передает «Белсат».

H-1B – не единственный, но один из наиболее популярных типов рабочих виз в США. Это «неэмигрантская» виза для временных сотрудников. На сайте Государственного департамента США приводят примеры таких работников: это в том числе врачи, манекенщицы и участники проектов Министерства обороны. Для временных сельскохозяйственных работников, менеджеров, выдающихся ученых и артистов, спортсменов и других категорий предусмотрены другие виды временных «неэмигрантских» виз.

Трамп пишет, что этот тип виз создавали для привлечения высококвалифицированных работников, но визами злоупотребляли и вытесняли американцев низкооплачиваемой и низкоквалифицированной рабочей силой. Число иностранцев в области науки, технологии, инженерии и математики (STEM) с 2000 по 2019 годы выросло с 1,2 млн до 2,5 млн человек, тогда как общая занятость в этой области выросла за то время лишь на 44,5%. По мнению Трампа, ключевым фактором были визы H-1B.

Особенно часто этими визами пользовались в сфере IT: по словам Трампа, доля айтишников среди получателей этого типа виз выросла с 32% в 2003 году до более 65% в последние пять лет. Как пишет Трамп, наем иностранцев позволяет работодателям в IT экономить 36% на работниках начального уровня. С наймом иностранцев Трамп связывает и массовые увольнения в американских IT-компаниях.

Согласно официальной статистике, эти визы получали сотни граждан Беларуси:

- за 2024 год – 103 человека (40 женщин и 63 мужчины),

- 2023 – 93 (24 и 69),

- 2022 – 83 (22 и 61),

- 2021 – 110 (29 и 81),

- 2020 – 103 (29 и 74),

- 2019 – 88 (27 и 61).

Решение нанесет сильный удар по американскому IT-сектору, пишет Reuters. Это решение ударит и по Индии – стране, откуда множество американских айтишников.

С визой H-1B в Штаты в свое время приехал бывший соратник Трампа Илон Маск, рожденный в Южноафриканской Республике. В конце прошлого года он призвал «воевать» за защиту этих виз.

Такие компании, как Amazon, Microsoft и JPMorgan разослали работникам с этим типом виз обращение не покидать Штаты, а тем, кто за границей с такой визой, вернуться в Штаты до конца воскресенья. Это вызвало хаос в аэропортах.

Одновременно с введением огромного сбора за визы H-1B Трамп ввел программу «Золотая карта Трампа» (Trump Gold Card): за уплату от $1 млн Департаменту коммерции (Министерству торговли) можно будет получить визу и ускоренную процедуру выдачи вида на жительство. Планируется также программа «Платиновая карта Трампа», предусматривающая временное освобождение от налогов с доходов за пределами США, которая будет стоить $5 млн.

