Еще одна страна НАТО заявила о необходимости сбивать российские военные самолеты 20.09.2025, 19:42

Альянс должен ответить на нарушения России.

НАТО должна дать адекватный ответ на нарушение своего воздушного пространства. Провокации Москвы в этой области являются «в высшей степени безответственными» и могут привести к тому, что российские самолеты будут сбиты.

Такое заявление.

- Они (россияне. - Ред.) испытывают нашу способность оказывать сопротивление и нашу решимость обороняться. Я думаю, нам нужно быть крайне решительными и в случае повторяющихся нарушений адекватно реагировать, в том числе военным способом, - сказал Павел. - Россия очень быстро поймет, что сделала ошибку и переступила границы допустимого. К сожалению, мы балансируем на грани конфликта, однако уступать перед лицом зла просто нельзя.

- Нарушение воздушного пространства - это повод активировать защитные механизмы и сбить такой самолет, - цитирует Павела чешское онлайн-издание Novinky. - А этого не захочет никто, ни на нашей, ни на российской стороне.

По оценке чешского президента, «Россия будет вести себя так, как мы (страны НАТО. - Ред.) ей это позволим».

В ходе своего выступления Павел напомнил об инциденте в ноябре 2015 года, когда истребитель ВВС Турции F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 на сирийско-турецкой границе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com