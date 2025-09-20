закрыть
Чем выгодно закупаться на минской Комаровке в выходные

  • 20.09.2025, 19:46
Клюква стоит дешевле яблок.

В Минске уже стартовал сезон сельскохозяйственных ярмарок, однако многие минчане все равно не обделяют вниманием и финансами Комаровку. Какой продукцией выгодно закупаться в выходные на крупнейшем рынке города, узнали «Минск-Новости».

Начнем с борщевого набора. Морковь продается по 1–4 рубля за килограмм, свекла — по 2–4 рубля, лук — от 1,5 рубля за обычную «репку» до 15 рублей за сладкий салатный. Белокочанную капусту можно взять по 99 копеек за кило, а цены на цветную и брокколи начинаются от 5 рублей. Картофель нового урожая практически везде выставлен по 2,5–3,5 рубля.

Урожай томатов у фермеров постепенно идет на спад, однако сейчас ими закупаться даже выгоднее, чем огурцами: вполне симпатичные, пусть и некрупные плоды можно набрать даже по 2–3 рубля, а выбор помидоров по стоимости до 5 рублей действительно большой. Огурцы можно найти и по 3 рубля, но чаще на ценнике можно увидеть 4–6 рублей. Самые дешевые баклажаны — по 3 рубля, кукуруза — по 2–3 рубля. Грунтовой зеленый болгарский перец — от 2,8 рубля, а за кило красного и более крупного придется заплатить на рубль-два больше.

Прилавки Комаровки постепенно начинают заполнять тыквы всех форм и размеров — от декоративных малышей по 2 рубля за 100 г до кусков увесистых гигантов по 6 рублей за кило. Дополнить осенний натюрморт можно не только яблоками, но и подсолнухами. За одно полное семян соцветие придется заплатить 8 рублей.

Выбор разнообразных салатов и зелени на рынке по-прежнему отличный. Первые отвешивают по 1,2–1,5 рубля за 100 г. Листья кейла, мангольд, щавель, петрушку и укроп продают по 1,5 рубля за аналогичный вес, шпинат, кинзу и рукколу — по 2,5 рубля, мяту и базилик можно найти по 3 рубля.

С рядов с овощами и зеленью переходим к ягодам и фруктам. Чернослив повсеместно продается по 4,90 рубля, а вот на виноград разбежка цен большая. Мелкие «кишмиш» и «кодрянка» есть и по 4,90 рубля, а сорта покрупнее, например «мерседес» и «дамские пальчики», будут уже по 6,90–9,90 рубля. Прайс на арбузы начинается с 1,5 рубля, на дыни — от 2,5 рубля.

Яблок нового урожая на рыке много, а вот цены на них в очередной раз заставляют посетовать на позднюю весну и холодное лето. Самые мелкие и дешевые, второго сорта, можно взять по 3,50 рубля за килограмм. «Белорусское сладкое» продают по 5 рублей, «медовый хруст» и «чемпион» — по 6,90 рубля. На крупные и румяные ценник выше — до 10 рублей. В одной из точек выставлена красивая «дедовская антоновка» — и вовсе по 15 за кило!

За практически аналогичную с яблоками цену можно закупиться полезными лесными и садовыми ягодами. Совет покупателям: не берите их в стаканчиках с краю рынка, а пройдите по рядам, где ту же продукцию продают на развес и значительно дешевле: клюква — по 9,90 рубля за кило, ежевика и клубника — 10,90 рубля, брусника — 11,90 рубля, малина — 15,90 рубля.

