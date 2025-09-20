Три ярких фильма для просмотра в выходные 20.09.2025, 19:48

Они известны звездными актерами в главных ролях.

Иногда хочется пересмотреть фильм, от которого сердце бьется быстрее, а напряжение не спадает ни на минуту. «24 канал» собрал подборку из трех боевиков, которые вызывают мурашки по коже.

«Миссия невыполнима»

Это популярная серия шпионских боевиков, создана по мотивам одноименного телесериала, который выходил на CBS. С 1996 до 2025 года вышло восемь фильмов, и во всех них главную роль исполняет Том Круз в роли агента Итана Ганта. Больше всего зрителям полюбились "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" и "Миссия невыполнима: Племя изгоев", хотя выбор любимой части всегда немного субъективен и зависит от того, кто смотрит и где.

«Джон Уик»

Американский боевик 2014 года с Киану Ривзом в главной роли. Франшиза уже насчитывает четыре части: от первого фильма до "Джон Уик 4" (2023). Серия рассказывает о наемном убийце Джоне Уике, известном как "Бабай". Он возвращается к своему кровавому прошлому и противостоит преступной организации "Высокий Стол", пытаясь вырваться из-под ее влияния.

«Последний рубеж»

Американский криминальный боевик 2013 года с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Фильм основан на романе Чака Логана и рассказывает о Филе Брокере, который долгие годы работал в отделе борьбы с наркотиками. Однако, пытаясь оставить опасное прошлое позади, переезжает в тихий живописный городок. Но этот переезд оборачивается новыми вызовами: Филу приходится защищаться от безжалостных преступников.

