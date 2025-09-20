Украина наложила санкции на политиков в Молдове, работающих на Кремль 1 20.09.2025, 20:03

Зеленский подписал сразу три пакета санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против политиков из орбиты молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, работающих на дестабилизацию Молдовы в интересах Кремля.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующий указ с перечнем появился на сайте Офиса президента Украины.

Зеленский в вечернем обращении 20 сентября объявил, что подписал указы о трех новых пакетах санкций Украины, внедряющих соответствующее решение СНБО, и один из них касается Молдовы.

- Три пакета санкций были мной подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают России, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа, в успехе Молдовы, – заявил президент.

В списке – 11 человек, самые известные из них – избранная от партии Илана Шора руководительница автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которая также находится под санкциями ЕС и недавно оказалась под санкциями Канады.

Кроме нее, в списке политик Виктория Фуртуне, которая тоже под санкциями ЕС и предлагала, в частности, присоединить к Молдове Буджак – исторический регион, который сейчас является югом Одесской области Украины.

Также это Василе Боля, которого пророссийский блок «Победа» пытался выдвигать в президенты.

Дмитрий Константинов и Виктор Петров – влиятельные политики в Гагаузии, которые работали на РФ еще до прихода к власти Евгении Гуцул.

Кроме них, в списке – бывший сотрудник Службы информации и безопасности Молдовы Ион Маху, глава партии «Возрождение» из орбиты Шора Наталья Параска, депутаты Константин Старыш, депутат-идеолог «социалистов» и Богдан Цыдря, лидер одной из организаций экс-солдат Юрий Чофу и бывший сотрудник «МИД» непризнанного Приднестровья Игорь Шорников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com