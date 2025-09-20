«Нашел свою машину в России и вернул ее домой» 20.09.2025, 20:14

1,790

Иллюстрационное фото

Белорус провел собственное расследование.

Свою машину белорус нашел на автостоянке города Иваново, через дорогу от здания областного управления ФСБ России. Как она туда попала, если еще недавно она была в Минске? Он мог получить ответ от правоохранителей, но решил не ждать, пишет abw.by.

Сотни автовладельцев, передавших свои автомобили на комиссионную продажу в известный минский автосалон «Авалон Авто», стали фигурантами уголовного дела. Пока статус «потерпевший» следователями присвоен не всем, но это лишь вопрос времени, поскольку людей, лишившихся своих машин, очень много. Счет уже идет на сотни, но количество пострадавших растет с каждым днем.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), органами как милиции, так и следствия, проводится колоссальный объем мероприятий по установлению всех обстоятельств дела. Учитывая размах преступной схемы автосалона, один из потерпевших в этой истории понял, что процесс будет долгим, а за это время с его имуществом может произойти все что угодно.

Неожиданный поворот

Владимир (имя изменено по просьбе героя): «Продавать свою машину через автосалон «Авалон Авто» я изначально не собирался и просто разместил рекламное объявление на одной из специализированных интернет-площадок. Машина дорогая, порядка 90 тысяч долларов США.

Буквально через день мне позвонил человек, представился менеджером «Авалон Авто» и предложил продать мой автомобиль через их комиссионную площадку. Аргументов в свою пользу приводил много: продадим дороже, есть премиум-клиенты, как и премиальные рынки сбыта.

Видимо, это сыграло свою роль, и я согласился. Вскоре приехал в автосалон на столичной ул. Дунина-Марцинкевича, 3, где менеджер показал мне договор комиссии, который требовалось заключить. Что меня удивило в документе, так это пункт о том, что я обязан был удалить из интернета свое объявление о продаже автомобиля. По этому поводу чуть ниже.

На торговой площадке машина простояла значительное время, к концу подошли сроки договора, и меня пригласили подписать дополнительное соглашение по продлению сроков на сентябрь 2025 года. Понимаю, что автомобиль дорогостоящий, клиента на него найти не так просто, поэтому подписал.

После что-то екнуло у меня внутри, и я решил узнать, где находится моя машина. Дело в том, что есть у меня такая штука.

Называется Apple AirTag, простыми словами «жучок», посредством которого можно отслеживать местонахождение машины через iPhone.

Справка ABW: устройство AirTag отправляет защищенные сигналы Bluetooth, которые обнаруживаются устройствами Apple в сети «Локатор». Эти устройства анонимно отправляют данные о местоположении AirTag в iCloud, посредством чего их можно увидеть на карте в приложении iPhone.

Я воспользовался данной функцией и с удивлением для себя обнаружил, что мой автомобиль находится в России, а именно в городе Иваново. Стало понятно, что я стал жертвой мошенников.

Полез в социальные сети и узнал, что вокруг автосалона «Авалон Авто» разгорается нешуточный скандал: многие автовладельцы, которые воспользовались услугами данного автохауса, не обнаружили там своих машин. А кто-то обнаружил их на российских торговых площадках. Денег за машины собственники не получили, а значит, что их попросту «кинули».

Ждать в этой ситуации, когда твой автомобиль в чьих-то чужих руках на территории России, означало, что он может окончательно исчезнуть.

Я прекрасно видел по картам, где в режиме онлайн находится моя машина. Как я понял, человек, в чьем распоряжении она находилась, жил своей обыденной жизнью. Локации бились то в жилой застройке, то возле детского сада, то возле торгового центра, но часто на автостоянке на одной из улиц Иваново.

Сомнений в необходимости ехать в Иваново у меня не было. Взяв второй комплект ключей выехал по предполагаемому адресу.

На подъезде к городу меня ждала неприятность: по всей видимости, глушили интернет и я потерял связь со своим автомобилем. Решил просмотреть предыдущие локации, где находилась машина, и проехать по этим местам.

Искал недолго – автомобиль обнаружился на одной из автостоянок города, через дорогу от здания УФСБ России по Ивановской области.

На автостоянке помимо моего авто стояли еще машины на транзитных белорусских номерах.

Скажу откровенно: было страшно. Машину открыл своим ключом и поехал в сторону границы. По пути мониторил соцсети и выяснил, что автомобили на «транзитах», которые я видел на стоянке в Иваново, также угнаны из Беларуси у клиентов «Авалон Авто». Кинул клич, и вот что из этого вышло.

Чеченский след?

В Иваново поехали еще пять автовладельцев клиентов «Авалон-Авто». На стоянке, где была моя машина, три из них опознали свои авто. Но тут произошло вот что.

Неожиданно приехало несколько десятков человек (около 40), как выяснилось позже – чеченской национальности. Они окружили машины, и ситуация стала приобретать нелицеприятный оборот – крики, шум, гам, угрозы расправой.

Затем появился некий человек по имени Эмин, который сказал, что машины на белорусских «транзитах» купил он в количестве шести штук. Автомобили после попытались увезти со стоянки, но кто-то вызвал полицию и вместе с ней приехал ОМОН.

Всех погрузили по машинам и автобусам и доставили в местное отделение полиции. Что стало с автомобилями, доподлинно неизвестно. Надеюсь, что они вернутся своим собственникам. Но шансов на это… Судить не буду, учитывая обстоятельства, при которых машины были найдены и что произошло после этого.

Моя же машина дома в целости и сохранности. Наверное, повезло, да и современные технологии помогли. Заявление о мошенничестве со стороны автосалона «Авалон Авто» я подал еще до того, как поехал в Россию за своим автомобилем. Собираюсь сходить к следователю и сообщить ему о том, что произошло после подачи заявления, и рассказать есть что.

Я в начале говорил, что меня кое-что удивило в этой истории помимо исчезновения машины. Так вот, кто-то без моего ведома и участия удалил с интернет-сайта объявление о продаже моей машины. Я этого не делал. Посмотрел в личном кабинете пользователя – объявление неактивно. Как это могли сделать без меня?» – закончил свою историю Владимир.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com