«Этот человек способен заставить Путина закончить войну» 20.09.2025, 20:45

Сила плюс экономика — тогда будет результат.

Единственным человеком, который может реально заставить Путина закончить войну, является сам российский диктатор.

В то же время президент США Дональд Трамп олицетворяет коллективный Запад, способный через совместные усилия остановить российскую агрессию.

Таким мнением поделился

«Я немножко перефразирую комментарий главы СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Рустема Умерова о том, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который может принудить Путина закончить войну. Единственный человек, который может закончить войну, это Путин. И других вариантов нет», — считает Лисный.

Он отметил, что Трамп олицетворяет собой коллективный Запад.

- Трамп — это концентрация коллективного Запада, как говорят в России. Потому что только коллективными усилиями путем принуждения можно остановить эту войну, — отметил президент аналитического центра «Политика».

Эксперт раскритиковал мнение о том, что Россия может быть сломлена исключительно экономическим давлением.

«Санкции — это хорошо. Но адские санкции, как говорил Трамп, еще лучше. Они должны быть синхронизированы с европейскими. И на этом фоне Украина должна получить все необходимое вооружение. Сила плюс экономика — тогда будет результат», — считает Лисный.

По его словам, сейчас вряд ли получится сломать Россию. По крайней мере до тех пор, пока она не будет готова идти на конструктивные какие-то действия. В частности, относительно переговоров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com