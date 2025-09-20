закрыть
20 сентября 2025, суббота, 20:57
«Этот человек способен заставить Путина закончить войну»

  • 20.09.2025, 20:45
Сила плюс экономика — тогда будет результат.

Единственным человеком, который может реально заставить Путина закончить войну, является сам российский диктатор.

В то же время президент США Дональд Трамп олицетворяет коллективный Запад, способный через совместные усилия остановить российскую агрессию.

Таким мнением поделился

«Я немножко перефразирую комментарий главы СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Рустема Умерова о том, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который может принудить Путина закончить войну. Единственный человек, который может закончить войну, это Путин. И других вариантов нет», — считает Лисный.

Он отметил, что Трамп олицетворяет собой коллективный Запад.

- Трамп — это концентрация коллективного Запада, как говорят в России. Потому что только коллективными усилиями путем принуждения можно остановить эту войну, — отметил президент аналитического центра «Политика».

Эксперт раскритиковал мнение о том, что Россия может быть сломлена исключительно экономическим давлением.

«Санкции — это хорошо. Но адские санкции, как говорил Трамп, еще лучше. Они должны быть синхронизированы с европейскими. И на этом фоне Украина должна получить все необходимое вооружение. Сила плюс экономика — тогда будет результат», — считает Лисный.

По его словам, сейчас вряд ли получится сломать Россию. По крайней мере до тех пор, пока она не будет готова идти на конструктивные какие-то действия. В частности, относительно переговоров.

