20 сентября 2025, суббота, 21:34
Путин снабжает оружием итальянскую мафию

  • 20.09.2025, 21:27
СМИ узнали подробности схемы.

Путин организовал схему снабжения российского оружия для итальянской мафии. Об этом 18 сентября сообщило итальянское медиа Linkiesta (перевод - «Гордон»).

Автоматы Калашникова без серийных номеров и самые современные боеприпасы с государственных заводов России переправляются в Италию через порты Сицилии и пограничные пункты Фриули – Венеция – Джулия. Мафиозные группировки не только продают их на черном рынке, но и держат как стратегический запас по приказу поставщиков.

В материале указано, что в Италии есть теневой рынок оружия: новые армейские модели, включая снайперские и штурмовые винтовки, поступают в специальные тайники через морские пути или на границе, используя те же маршруты, что и наркотики. К примеру, в марте 2022 года полиция Катаньи изъяла арсенал оружия, среди которого были два АК-47 советского производства, которые еще используются в войне в Украине. Укрытие связывали с группировкой Nizza мафиозного клана Сантапаола-Эрколано – одного из мощных в Сицилии.

Главным поставщиком является Государственный Тульский оружейный завод, а отсутствие серийных номеров на оружии свидетельствует о подконтрольности поставок государству. Europol и ООН предупреждают, что часть оружия может попадать на европейский черный рынок.

В Сицилии оружие доставляют в бочках с нефтью, чтобы избежать контроля и уберечь его от ржавчины. На северо-востоке Италии, между Горицией и Триестом, оружие попадает через двойное дно грузовиков и автомобилей, таким образом еще перевозят комплектующие для дронов.

