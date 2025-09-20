закрыть
Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

5
  • 20.09.2025, 21:51
Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров

Страны намерены расширить сотрудничество в военной сфере.

В субботу, 20 сентября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров стран в Нью-Йорке.

- Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах, - написал Ермак в Telegram.

Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа «как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира».

- Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины, - добавил Ермак.

