Ермак и Рубио обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров
- 20.09.2025, 21:51
Страны намерены расширить сотрудничество в военной сфере.
В субботу, 20 сентября, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Они обсудили гарантии безопасности для Украины накануне встречи лидеров стран в Нью-Йорке.
- Мы обсудили подготовку гарантий безопасности для Украины, а также расширение сотрудничества в военной, оборонной и экономической сферах, - написал Ермак в Telegram.
Также представители обеих стран отметили важность предстоящей встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа «как части постоянного диалога двух лидеров, направленного на достижение справедливого мира».
- Поблагодарил американскую сторону за последовательную и конструктивную поддержку, направленную на прекращение российской войны против Украины, - добавил Ермак.