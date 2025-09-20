«Львиную долю ракет сбили самолеты F-16»
- 20.09.2025, 22:28
Появилось эпическое видео отражения атаки РФ.
Сегодня в субботу, 20 сентября, россияне совершили ракетную и дроновую атаку на Украину. Большинство вражеских ракет сбили именно истребители F-16, сообщили Воздушные силы ВСУ.
В частности, военные показали видео, на котором видно, как работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ и пилоты самолетов F-16.
«Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons», - говорится в сообщении.