«Львиную долю ракет сбили самолеты F-16» 20.09.2025, 22:28

Появилось эпическое видео отражения атаки РФ.

Сегодня в субботу, 20 сентября, россияне совершили ракетную и дроновую атаку на Украину. Большинство вражеских ракет сбили именно истребители F-16, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В частности, военные показали видео, на котором видно, как работают зенитные ракетные системы, расчеты МВГ и пилоты самолетов F-16.

«Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons», - говорится в сообщении.

