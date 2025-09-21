закрыть
21 сентября 2025
Кулеба назвал два условия, при которых Украина вступит в ЕС

  • 21.09.2025, 0:20
Реформы важны, однако не являются определяющим фактором в этом вопросе.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых наше государство может стать членом Европейского Союза.

По его словам, для вступления в ЕС нужно в первую очередь, чтобы Западная Европа нашла способ удержать контроль над европейским проектом после вхождения в него Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

- Потому что если оставить правила, так как оно сейчас работает и присоединить нас всех, то ЕС будет существовать, но Запад потеряет контроль из-за изменения баланса сил, - отметил Кулеба.

Что касается второго условия, то должен быть решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса, потому что на сегодня вся аграрная отрасль страны является категорически несовместимой с европейской.

«То есть, если мы входим, так как сейчас есть, то мы просто убиваем всех фермеров по всей Европе. Это вызывает социальную революцию во Франции, Бельгии, Польше, во всех странах и происходит коллапс Европы. Поэтому эти две проблемы надо решить и тогда Украина будет в ЕС, потому что (блоком — прим.) принято в 2022 году о том, что Украина - это наше. Поэтому путь в ЕС открыт. Реформы важны, нужны, но это не является определяющим фактором», - объяснил дипломат.

