«Экспорт оружия позволит Украине одновременно зарабатывать и усиливать свою армию» 21.09.2025, 4:00

Украина запускает управляемый экспорт оружия.

Доходы пойдут на вооружение ВСУ. Киев уже обладает беспрецедентным опытом ведения войны XXI столетия. Украина становится частью европейского рынка современных вооружений.

На этом акцентировал внимание политолог, председатель украинского Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

- Вполне очевидно, что сейчас Украина обладает бесценным опытом ведения войны образца 21-го столетия. Такого опыта колоссального нет ни у кого. Понятное дело, это не только использование вооружения, это и принципы его использования, тактики разные, это и само обновление вооружения, — отметил Чаленко.

По его словам, учитывая успехи Украины в производстве современных дронов, логично, что основной акцент делается на беспилотных системах. Но не только на них.

- Мы видим, например, насколько масштабируется сейчас производство, например, украинской САУ «Богдана» и ряд других интересных экземпляров. И это как раз и показывает, что сейчас украинская продукция действительно крайне интересна на мировом рынке вооружения, — рассказал политолог.

По его словам, тем, что Украина будет экспортировать другим странам некоторые виды своего оружия она фактически «убьет двух зайцев».

- С одной стороны, Украине действительно не хватает сейчас финансирования для потребностей Сил обороны. Недозагрузка сейчас на нынешнем уровне украинского ВПК составляет порядка 15 млрд долларов. Только на производство дронов нам не хватает 6 млрд долларов. И это как раз и показывает, что нужно искать новые пути. И открытие экспорта вооружения, причем частичного экспорта, я на этом делаю акцент, это все-таки выбор отдельных направлений, где мы можем продавать и то, чего нам сейчас предостаточно, например, это водные дроны. Они тоже имеют сейчас очень серьезную заинтересованность в мире. Кроме того, Украина будет зарабатывать на этом и, соответственно, дополнительно получать финансирование для наших же Сил обороны. То есть, украинский ВПК будет покрывать не только те потребности, которые сейчас есть непосредственно у нашей армии, но и будет давать возможность для того, чтобы расширять общий процент использования именно украинского вооружения нашими войсками, — объяснил гость эфира.

Он добавил: экспорт украинского вооружение также может вывести Украину на первые позиции на рынке продавцов вооружения.

- Украина в свое время тоже входила в топ-10 непосредственно продавцов вооружения. Мы, правда, распродавали советское имущество, которое было украинское было, но советского производства. Сейчас же будет делаться акцент совершенно на другом, на самом, что не есть острие технологического совершенства, но и в то же время доступности. К тому же, Российская Федерация сейчас тоже потеряла ряд экспортных рынков. Но несмотря на то, что этот рынок действительно очень тесный, сейчас у Украины есть все возможности для того, чтобы возобновить непосредственно свои позиции, но уже в другом аспекте — в аспекте поставок того вооружения, которое действительно сейчас необходимо, исходя из изменений правил и принципов войны, — подытожил Игорь Чаленко.

