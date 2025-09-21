Reuters: Новый сбор для визы H-1B ударит по экономике США
- 21.09.2025, 6:00
Технологический сектор США зависит от квалифицированных рабочих из-за границы.
Введение сбора в размере $100 000 за подачу заявлений на визу H-1B может нанести серьезный удар по технологическому сектору США, который в значительной степени зависит от квалифицированных рабочих из Индии и Китая. Об этом пишет Reuters (перевод — liga.net).
Введение новых сборов «создает препятствия для привлечения в США самых талантливых специалистов со всего мира», – заявил партнер венчурной компании Menlo Ventures Диди Дас.
«Если США перестанут привлекать лучших специалистов, это резко снизит их способность внедрять инновации и развивать экономику», – добавил он.
Этот шаг может привести к дополнительным расходам для компаний на миллионы долларов, что особенно сильно ударит по небольшим технологическим компаниям и стартапам.
Некоторые аналитики полагают, что сбор может вынудить компании перенести часть дорогостоящей работы за границу, что ослабит позиции США в гонке с Китаем в области искусственного интеллекта.
«В краткосрочной перспективе Вашингтон может получить неожиданную прибыль; в долгосрочной перспективе США рискуют свести на нет свое инновационное преимущество, обменяв динамизм на недальновидный протекционизм», – считает аналитик eMarketer Джереми Голдман.
Более 70% получателей виз H-1B въезжают в США из Индии. Китай оказался на втором месте с большим отрывом – 11,7%.
В первой половине 2025 года компания Amazon и ее подразделение облачных вычислений AWS получило одобрение на более чем 12 000 виз H-1B, в то время как Microsoft и Meta – свыше 5000 таких виз.
Новый указ президента Дональда Трампа побудил некоторые крупные американские технологические компании рекомендовать держателям виз либо оставаться в стране, либо как можно скорее вернуться.
Акции Cognizant Technology Solutions (компании, предоставляющей IТ-услуги и активно использующей визы H-1B) упали в пятницу почти на 5%. Акции индийских технологических компаний Infosys и Wipro, котирующиеся на бирже США, закрылись со снижением от 2% до 5%.
Программа H-1B предлагает 65 000 виз ежегодно работодателям, привлекающим временных иностранных работников в специализированных областях, и еще 20 000 виз для специалистов с ученой степенью.
Почти все визовые сборы оплачиваются работодателями. Визы H-1B выдаются на срок от трех до шести лет.