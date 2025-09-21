Британские самолеты НАТО начали патрулирование неба над Польшей 21.09.2025, 8:15

Операция является четким сигналом для Москвы.

Британские истребители Eurofighter начали патрулирование польского неба в рамках миссии НАТО по обороне воздушного пространства после недавних нарушений со стороны России.

Об этом сообщает Reuters

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, эта операция является четким сигналом для Москвы: «Воздушное пространство НАТО будет защищено».

Итак, в пятницу вечером два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании вылетели с военной базы на востоке Англии. Они патрулировали польское небо, чтобы сдержать и отразить возможные угрозы со стороны России, включая БПЛА. Оба самолета успешно вернулись в Великобританию рано утром субботы, 20 сентября.

Британское правительство подчеркнуло, что миссия стала ответом на «самое существенное нарушение» воздушного пространства НАТО со стороны президента России Владимира Путина с начала его незаконной полномасштабной войны в Украине.

Готовность и мобильность ВВС Великобритании

Главнокомандующий Воздушных сил Великобритании, маршал авиации Харв Смит, отметил, что британские истребители работают вместе с союзниками на восточном фланге НАТО.

«Мы остаемся мобильными, интегрированными и готовыми проектировать авиационную мощь на расстояние», - заявил он.

Британское правительство также подтвердило намерение увеличить расходы на оборону до 2,6% ВВП до апреля 2027 года, демонстрируя готовность поддерживать безопасность Европы вместе с США. Ранее американский президент Дональд Трамп критиковал европейские страны за недостаточное финансирование обороны и чрезмерную зависимость от Соединенных Штатов.

Рост напряженности в Европе

Миссия Великобритании над Польшей происходит на фоне обострения напряженности в других регионах Европы.

Например, НАТО-член Эстония сообщила в пятницу, 19 сентября, что три российских военных самолета нарушили ее воздушное пространство в течение 12 минут в «беспрецедентно дерзком» инциденте.

Министр обороны Великобритании Джон Хили осудил эти действия, отметив, что «последняя безрассудная и опасная деятельность России стала третьим нарушением воздушного пространства НАТО за последние дни».

