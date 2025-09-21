Келлог: Путин — нехороший человек 8 21.09.2025, 8:36

На войну Украины против России стоит, как на войну добра против зла.

Российский диктатор Владимир Путин - «нехороший человек», поскольку он совершает «совершенно ужасные поступки». Смотреть на войну Украины против России стоит, как на войну добра против зла.

Об этом в интервью для The Telegraph заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

«Добро против зла. И на это надо смотреть именно так. Я имею в виду, Путин - нехороший человек, ладно? И то, что он сделал, некоторые из его поступков были совершенно ужасными. Это ужасно», - сказал спецпредставитель Трампа.

Кэллог добавил, что ему в этих условиях хочется думать, что он сохранил веру в свою нацию. Именно поэтому он делает все, чтобы от имени США помочь Украине и надеется, что «мы выйдем из этого лучшими».

«Знаете, если Украина выйдет из этого в хорошем состоянии, а я думаю, что так и будет... На этом пути будут некоторые трудности, но если это будет хорошо, тогда я смогу сидеть, отдыхать спокойно и говорить: «Знаете, я…». Есть такая пословица в Америке: «Вы хорошо боролись?" И я говорю: "Да, именно там я хочу быть», - резюмировал он.

До этого Келлог сравнил Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером. Он заявил, что Путин хочет «возродить империю» и обязательно нападет на НАТО, если ему удастся победить в Украине.

Отметим, в этом же интервью Келлог высказал мнение, что Украине в конце концов придется уступить российскому режиму территории. Но во-первых, их можно будет вернуть позже, а во-вторых - решение будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.

Также Келлог сказал, что было бы «несправедливо» обвинять Трампа в том, что он якобы предоставляет Путину какие-то послабления. По словам Келлога, Трамп всего лишь пытается давать возможности для дипломатии.

