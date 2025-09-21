Что будет с давлением, если есть яблоко каждый день 5 21.09.2025, 8:44

Кардиолог раскрыл преимущества.

Яблоки богаты клетчаткой и растительными соединениями, которые могут поддерживать здоровое артериальное давление.

Дело в том, что яблоки связаны с улучшением здоровья сердца, отчасти потому, что содержащиеся в них питательные вещества могут способствовать снижению артериального давления, пишет Verywellhealth.

«Яблоки особенно богаты флавоноидами, включая кверцетин и проантоцианидины, а также фенольными кислотами и пищевыми волокнами», - рассказал кардиолог Джон Хиггинс.

Он отметил, что эти соединения могут поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы посредством нескольких механизмов.

1. Флавоноиды помогают сосудам расслабиться

Флавоноиды, растительные соединения, содержащиеся в яблоках, дают сигнал кровеносным сосудам немного расширяться, облегчая кровоток, сказал Хиггинс.

2. Полифенолы снимают воспаление

Яблоки содержат антиоксиданты, называемые полифенолами. Они являются природными противовоспалительными средствами, а уменьшение воспаления со временем снижает нагрузку на артерии, утверждает диетолог Кассандра Лепор.

3. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения

По словам Хиггинса, антиоксиданты в яблоках защищают кровеносные сосуды от ежедневного износа, вызванного нестабильными молекулами в организме.

4. Клетчатка поддерживает здоровье артерий

Растворимая клетчатка в яблоках помогает снизить уровень холестерина и поддерживать гибкость артерий - два фактора, способствующие долгосрочному контролю артериального давления, отметила Лепор.

Иследование выявило, что употребление одного среднего яблока в день связано с умеренным улучшением артериального давления, уровня холестерина, воспаления и функции кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

В совокупности эти эффекты не обязательно приводят к немедленному снижению артериального давления, но в долгосрочной перспективе создают более здоровую среду для сердца и кровеносных сосудов.

Сколько яблок нужно съедать?

«Данные свидетельствуют о том, что употребление одного-двух яблок в день может принести пользу сердечно-сосудистой системе», - сказал Хиггинс. Однако «этот эффект может быть наиболее выражен в течение длительного времени, а не в виде резкого снижения артериального давления».

Исследования специально указывают на то, что целые яблоки наиболее полезны. Исследование с участием более 2300 человек с гипертонией показало, что те, кто ел целые яблоки от трех до шести раз в неделю, жили дольше и имели лучшие показатели сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от этого, яблочный сок и яблочное пюре не оказывали такого же положительного влияния на артериальное давление.

