Президент Финляндии: Гарантии безопасности для Украины требуют готовности к борьбе с Россией 2 21.09.2025, 9:05

Сдерживающий фактор должен быть сильным и правдоподобным.

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждает «коалиция желающих», будут означать обязательства европейских стран, которые их подпишут, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины.

Об этом говорится в интервью президента Финляндии Александра Стубба The Guardian.

Суть гарантий безопасности для Украины

«Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным», - сказал Стубб перед поездкой в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что Россия не будет иметь никакого права вето относительно их формата.

Однако, пишет издание, главный вопрос, который возникает у многих в Киеве, заключается в том, будут ли эти договоренности сопровождаться конкретными обязательствами. На вопрос, будут ли означать гарантии, что европейские страны заявляют о своей готовности к военному взаимодействию с Россией в случае будущей агрессии против Украины, Стубб ответил: «Это и есть идея гарантий безопасности по определению».

Отношения Финляндии и США

На вопрос о том, наступит ли момент, когда Европа должна признать ненадежность США как союзника в переговорах по Украине, Стубб сказал, что его страна не имеет другого выбора, кроме как пытаться как можно больше дружить с администрацией Трампа.

«Я думаю, что это обязанность президента Финляндии - находить общий язык с президентом Соединенных Штатов, кем бы он ни был ... Взаимодействие лучше, чем разъединение, при любых обстоятельствах», - подчеркнул он.

Относительно гарантий безопасности, президент Финляндии сказал, что для того, чтобы придать им реальную силу, необходим «американский бэкстоп», и признал, что еще нет полного понимания того, какие обязательства готова взять на себя администрация Трампа.

Однако, разговоры о гарантиях могут быть чисто гипотетическими, если сначала не будет достигнут прогресс в переговорном прекращении войны, отмечает издание.

