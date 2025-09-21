закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 10:30
Прозревший после объявления «иноагентом» Z-блогер разоблачил Кремль

  • 21.09.2025, 9:21
Прозревший после объявления «иноагентом» Z-блогер разоблачил Кремль

«Святого нет ничего».

Скандальный Z-блогер Роман Алехин не смог смириться со статусом иноагента, предсказуемо, резко «переобулся» и начал критиковать российские власти. Он сравнил клеймо иноагента со статусом «врага народа», объяснив, что последние новости стали ударом для его матери, рожденной в СССР, пишет «Диалог.UA».

«Иноагентство мне инициировал врио губернатора Курской области (Александр Хинштейн). Оттуда же шла провокация с видео», - написал Z-блогер в своем Telegram-канале.

Алехин пошел дальше, осудив не только региональные власти, но и Кремль, дав понять, что Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» из федерального инструмента становится местечковым.

Коррумпированный глашатай армии РФ заявил, что его ситуация показывает возможность даже губернаторов, а не только Кремля законодательно наказывать любого за конструктивную критику и предложения.

По словам Алехина, журналисты-сторонники Хинштейна угрожают оказывать давление на его семью через его 9-летнего сына-инвалида.

«То есть святого нет ничего у тех, кто это создал», - резюмировал Z-блогер. Напомним, о том, что Романа Алехина объявили иноагентом, стало известно еще 20 сентября, его обвинили в фейках не только в адрес власти, но и армии РФ.

