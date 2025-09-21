закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
Сенат США готовит новые санкции против «теневого флота» России

  • 21.09.2025, 10:13
Сенат США готовит новые санкции против «теневого флота» России

Поддержка законопроекта носит двухпартийный характер.

Американские сенаторы представили законопроект, усиливающий давление на Москву за счет расширения санкций против так называемого «теневого флота» нефтяных танкеров, используемых Россией для обхода санкций, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Новый пакет ограничений, который будет внесен 20 сентября, предполагает блокировку судов, участвующих в экспорте российской нефти и сжиженного газа, а также расширение санкций против оборонного сектора РФ. Инициаторами документа выступили сенаторы Джим Риш (республиканец) и Джин Шахин (демократ).

«Путин использует все возможные уловки, чтобы обходить санкции. США намерены пресечь деятельность этих судов, за счет которых пополняется военный бюджет», — заявил Риш.

Поддержка законопроекта носит двухпартийный характер. К авторам присоединились в том числе союзники президента США Дональда ТрампаЛиндси Грэм и Том Коттон.

В то же время переговоры Трампа с Путиным о прекращении войны в Украине зашли в тупик. Несмотря на угрозы ввести жесткие меры, Трамп пока не предпринял конкретных шагов против Москвы.

Параллельно Евросоюз рассматривает собственные санкции против нефтегазовой отрасли России и компаний из Китая и Индии, покупающих ее энергоресурсы.

