Трамп заявил, что остановил войну Армении с Камбоджей 1 21.09.2025, 10:24

Политик отметил, что конфликт якобы «только начинался».

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он остановил войну Камбоджи с Арменией. Но вместо Азербайджана он назвал Камбоджу, путая страны в своей речи.

Об этом сообщает C-SPAN.

Во время выступления Трамп приписал себе заслугу в «остановке войны» между Камбоджей и Арменией. Он отметил, что конфликт якобы только начинался и мог иметь тяжелые последствия.

«У нас есть Камбоджа, Армения. У нас есть Косово, Сербия, Израиль, Иран, Египет, Эфиопия. Это красота, они построили ту маленькую дамбу в Эфиопии, которая является самой большой дамбой в мире», - сказал он.

Отметим, что Армения вела боевые действия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но Трамп перепутал государства, назвав вместо Азербайджана Камбоджу.

