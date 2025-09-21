закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В какие часы в Минске самый грязный воздух?

  • 21.09.2025, 11:10
  • 1,162
В какие часы в Минске самый грязный воздух?

Появились данные автоматических станций мониторинга.

Согласно данным автоматических станций мониторинга, концентрации оксидов азота и углерода в Минске повышаются в часы пик — с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера, пишут «Минск-новости». Это связано с увеличенной интенсивностью движения в такие периоды.

Автотранспорт является основным источником загрязнений. На автомобили приходится около 80% выбросов, оставшиеся 20% — на промышленные предприятия.

Согласно статистическим данным, в 2022 году объем выбросов от мобильных источников составил 73,4 тыс. т. В 2023-м он заметно снизился — до 71,4 тыс. т. Но в 2024 году опять вырос — примерно до 73,8 тыс. т.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин