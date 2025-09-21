В какие часы в Минске самый грязный воздух?
- 21.09.2025, 11:10
Появились данные автоматических станций мониторинга.
Согласно данным автоматических станций мониторинга, концентрации оксидов азота и углерода в Минске повышаются в часы пик — с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера, пишут «Минск-новости». Это связано с увеличенной интенсивностью движения в такие периоды.
Автотранспорт является основным источником загрязнений. На автомобили приходится около 80% выбросов, оставшиеся 20% — на промышленные предприятия.
Согласно статистическим данным, в 2022 году объем выбросов от мобильных источников составил 73,4 тыс. т. В 2023-м он заметно снизился — до 71,4 тыс. т. Но в 2024 году опять вырос — примерно до 73,8 тыс. т.