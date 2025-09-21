В какие часы в Минске самый грязный воздух? 21.09.2025, 11:10

1,162

Появились данные автоматических станций мониторинга.

Согласно данным автоматических станций мониторинга, концентрации оксидов азота и углерода в Минске повышаются в часы пик — с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера, пишут «Минск-новости». Это связано с увеличенной интенсивностью движения в такие периоды.

Автотранспорт является основным источником загрязнений. На автомобили приходится около 80% выбросов, оставшиеся 20% — на промышленные предприятия.

Согласно статистическим данным, в 2022 году объем выбросов от мобильных источников составил 73,4 тыс. т. В 2023-м он заметно снизился — до 71,4 тыс. т. Но в 2024 году опять вырос — примерно до 73,8 тыс. т.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com