Франция готовит программу добровольной военной службы для укрепления обороны 21.09.2025, 11:25

Речь не идет о возвращении призыва, отмененного Жаком Шираком в 1997 году.

Французское правительство рассматривает создание новой программы добровольной военной службы, которая может стать шагом к укреплению армии на фоне угрозы со стороны России, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Офис премьер-министра Себастьяна Лекорню сделал заявление, что в рамках реформы государственных структур будет ликвидировано подразделение, отвечавшее за так называемую «универсальную национальную службу». На его основе планируется создать новый формат добровольной военной подготовки.

Речь не идет о возвращении призыва, отмененного Жаком Шираком в 1997 году, однако новая программа предполагает серьезную военную подготовку и должна стать каналом для привлечения молодежи в армию и резерв.

Президент Эмманюэль Макрон еще в июле объявил о планах предложить молодым французам «новую форму службы». Заявление правительства стало подтверждением, что работа над проектом продвигается.

Франция уже имеет опыт гражданской национальной службы, созданной в 2019 году. Она была рассчитана на добровольцев 15–17 лет и направлена на привитие ценностей республики, но фактической военной подготовки почти не предусматривала. Низкий интерес к программе и растущая потребность армии в пополнении кадров, в том числе для выполнения обязательств перед НАТО, привели к обсуждению более военизированного варианта.

Сейчас в стране действует также добровольная служба, ориентированная на получение гражданских навыков, например водительских прав. Однако новое стратегическое обозрение Франции, опубликованное летом, требует сместить акцент на оборону и набор в армию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com