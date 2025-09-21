Почему больничный в Беларуси меньше зарплаты? 21.09.2025, 11:33

Все, что нужно знать о правах наемных работников.

Как оплачивается больничный и какой размер пособия можно получить — вопросы, которые волнуют каждого работника. Важно знать, что влияет на сумму выплат, какие периоды учитываются при расчете и почему иногда после больничного зарплата оказывается меньше привычной, пишет Onliner.

Как оплачивается больничный?

Размер больничного зависит от двух факторов: сколько вы зарабатывали за последние 18 месяцев и какой у вас стаж.

Для расчета берут зарплату за последние 18 месяцев перед кварталом, когда заболел работник, и делят ее на 547 дней. Если за этот период были месяцы без работы, их не исключают. В расчете не учитывают только определенные периоды:

временной нетрудоспособности;

беременности и родов;

отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;

дополнительного дня матери, отца или опекуна ребенка-инвалида до 18 лет с оплатой среднедневного заработка за счет средств государственного соцстрахования;

простоев не по вине работника;

отпуска без сохранения или с частичным сохранением зарплаты по инициативе работодателя.

Что учитывается в расчете? Все выплаты, с которых начисляются обязательные страховые взносы, даже если они были у предыдущих работодателей.

Далее берут среднедневной заработок, умножают на количество дней больничного и корректируют сумму с учетом стажа. Если сотрудник отработал меньше 10 лет, больничный оплачивается в размере 80% от потерянного заработка. Если стаж 10 лет и больше, работнику возместят 100% потерянного заработка. То есть чем больше стаж, тем выше компенсация.

Например, у работника зарплата за последние 18 месяцев составила 34 200 рублей. Эту сумму делят на 547 дней: 34 200 ÷ 547 ≈ 62,5 рубля среднедневного заработка.

Если работник проболел 10 дней, расчет такой: 62,5 × 10 = 625 рублей.

При стаже меньше 10 лет выплатят 500 рублей (80%). При стаже 10 лет и больше выплатят 625 рублей (100%).

Как посчитать свой стаж?

В стаж включается время, когда за работника уплачивались обязательные страховые взносы на социальное страхование в ФСЗН — это работа по трудовым или гражданско-правовым договорам, предпринимательская деятельность и любая другая деятельность с отчислениями в фонд.

А вот время учебы в стаж не включается.

Важно: 10 лет стажа могут «набраться» у разных работодателей — вовсе не обязательно отработать их в одной организации.

Почему после больничного зарплата меньше?

Причины чаще всего такие:

— за последние 18 месяцев были перерывы в работе. При расчете больничного учитывают весь период, даже дни без работы, и они идут с «нулевой» зарплатой;

— за последние 18 месяцев была работа долгое время только по гражданско-правовому договору, и он закончился;

— была зарплата в конвертах.

Может ли быть больничный выше зарплаты?

Да, такое тоже может быть в отдельных случаях.

Больничный считается по среднедневному заработку за последние 18 месяцев. То есть берутся все выплаты, на которые начислялись взносы в ФСЗН, и делятся на 547 дней.

Если за этот период вы получали больше, чем сейчас после урезания зарплаты, дневной больничный может оказаться выше текущей зарплаты.

Простыми словами: прошлое «работает» в вашу пользу — больничный считают по тому, что вы реально зарабатывали, а не по урезанным выплатам последних месяцев.

Какая сейчас минимальная выплата?

Минимальные выплаты по больничному завязаны на «минималку» по зарплате. Сейчас это 726 рублей.

Но есть нюанс: такой размер пособия положен только тем, у кого за последние 18 месяцев не было заработка (например, студенты, которые только вышли на работу), либо тем, кто работали, но взносы в ФСЗН за них платились не ниже, чем с «минималки».

Например, если человек работал полтора года до больничного и все это время его зарплата была 100 рублей, то минимальный размер пособия для него не устанавливается.

Максимальный больничный в Беларуси ограничен: за месяц пособие не может быть больше трех средних зарплат по стране.

То есть, даже если ваш среднедневной заработок очень высокий, есть законный потолок — три средние зарплаты по стране за месяц.

Как платят больничный, если есть несколько работ?

В таком случае больничный назначается по основному месту работы, но при расчете учитывается заработок со всех ваших подработок — эти данные ФСЗН передает работодателю.

Если основного места работы нет, пособие можно оформить только по одному из мест совместительства — работнику нужно выбрать, где именно.

Важно, чтобы нетрудоспособность была по всем местам работы одновременно — то есть взять больничный на одной работе и продолжать ходить на вторую не получится. В таком случае пособие по временной нетрудоспособности не выплатят.

Как долго может длиться больничный?

Если речь о болезни или травме, то больничный не может быть дольше 120 календарных дней подряд или 150 дней с перерывами за последние 12 месяцев (если это одно или родственное заболевание), при туберкулезе — не дольше 180 дней подряд или 240 дней с перерывами за последние 12 месяцев.

Пособие на более длительные периоды назначают по решению медико-реабилитационной экспертной комиссии.

Могут ли не дать зарплату, если не принести больничный?

Обычная зарплата за фактически отработанное время не зависит от больничного — работодатель обязан выплатить ее за те дни, которые сотрудник реально работал. А вот дополнительное пособие за больничный начисляется только после предоставления листка нетрудоспособности.

Предоставить больничный нужно не позднее 6 месяцев со дня окончания периода временной нетрудоспособности — иначе выплаты за него не начислят.

Что если больничный открыт после окончания рабочего дня?

В этом случае за день, когда вы уже были на работе и получили зарплату, пособие не начислят.

Например, если 29 сентября вы отработали и получили оплату, и в тот же день оформили больничный, пособие по временной нетрудоспособности начнут начислять только с 30 сентября.

Есть ли смысл идти на больничный с субботы?

Да, потому что пособие назначается с первого дня освобождения от работы, а оплачиваются все календарные дни, включая выходные. То есть если больничный открыт в субботу, его начнут оплачивать именно с этого дня — неважно, лечитесь вы дома или находитесь в стационаре.

Но есть нюанс, если речь идет о больничном по уходу за ребенком без госпитализации.

Его действительно могут оформить с выходного, однако оплачивать начнут только с того дня, когда у сотрудника начинается работа. Например, при пятидневной рабочей неделе больничный выдан с субботы на семь календарных дней, но оплатят его лишь за пять — начиная с понедельника.

Могут ли отозвать с больничного?

Нет, такого права у работодателя нет. По закону работник не обязан выходить на работу во время больничного, даже если начальство предлагает вернуться раньше.

Отзыв возможен только во время трудового отпуска и только при определенных условиях, но не во время болезни.

Как быть, если заболел в отпуске?

Если работник заболел во время отдыха, отпуск автоматически продлевается на количество дней нетрудоспособности. По желанию работника можно поступить иначе: неиспользованную часть перенести на другой срок, но только в пределах текущего рабочего года и по согласованию с нанимателем.

Если же сотрудник заболел еще до начала отпуска, есть возможность перенести отпуск на другое время. Здесь тоже важно желание самого работника и договоренность с нанимателем, а выбрать новый срок можно только в рамках текущего рабочего года.

Все эти правила работают, если речь идет о трудовом отпуске. Если заболеть в отпуске за свой счет, больничный не оплачивается, а дни болезни не продлевают отпуск.

Могут ли не дать отпуск из-за частых больничных?

Нет, болезнь не лишает работника права на отдых.

Если сотрудник заболел перед отпуском, отдых переносится по соглашению сторон на другое время, но обязательно в пределах текущего рабочего года. Работодатель не может отказать в отпуске только потому, что сотрудник недавно был на больничном.

А могут ли уволить из-за долгого больничного?

По Трудовому кодексу нельзя увольнять сотрудника по инициативе работодателя во время больничного, если только не присутствуют законные основания, не связанные с болезнью: ликвидация организации, сокращение штата, систематические грубые нарушения работником трудовой дисциплины.

В отдельных случаях работника могут уволить, если больничный длится более четырех месяцев подряд. Тогда наниматель вправе прекратить трудовые отношения по п. 5 ст. 42 ТК. При этом речь идет именно о непрерывном больничном и увольнение возможно только во время болезни.

Если в организации есть профсоюз, его нужно уведомить заранее. Но есть категории работников, которых увольнять нельзя: это инвалиды, проходящие реабилитацию, беременные женщины, женщины с детьми до 3 лет, одинокие матери с детьми от 3 до 14 лет (с детьми-инвалидами — до 18 лет), работники — члены комиссии по трудовым спорам, а также сотрудники младше 18 лет без согласия районной или городской комиссии по делам несовершеннолетних.

Должны ли в таком случае предупредить об увольнении заранее? Закон прямо не обязывает работодателя предупреждать работника о предстоящем увольнении заранее, как это делается при сокращении или непродлении контракта.

Можно получить больничный после увольнения?

Да, но нужно соблюсти несколько условий. Ключевое требование — длительность болезни: если временная нетрудоспособность длилась более 30 дней и возникла в течение 30 дней после расторжения трудового договора, бывший сотрудник может рассчитывать на выплаты.

Если же болезнь была короткой, например человек был на больничном 10—12 дней, то право на компенсацию не возникает.

