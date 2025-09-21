закрыть
21 сентября 2025, воскресенье, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: ЕС нужны решительные действия

  • 21.09.2025, 12:33
Foreign Affairs: ЕС нужны решительные действия

Как привлечь новые деньги на оборону Европы.

Лидеры ЕС признают необходимость серьезного увеличения оборонных расходов, но сталкиваются с трудностями в реализации. Вашингтон требует от союзников по НАТО тратить до 5% ВВП на оборону, однако Европе важно укреплять безопасность и ради собственной защиты, на фоне сокращения поддержки со стороны США, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема — фрагментация оборонной промышленности. В разных странах производятся разные варианты схожей техники, что приводит к дублированию и слабой конкурентоспособности. Даже крупнейшие европейские компании — Thales, Leonardo и Rheinmetall — уступают американским корпорациям.

ЕС пытается изменить ситуацию. Инициатива Readiness 2030 предполагает мобилизацию почти $940 млрд, в том числе за счет заимствований. Однако этих сумм недостаточно без консолидации отрасли. На фоне растущих угроз Европа должна задействовать собственные финансовые ресурсы — частные накопления жителей ЕС оцениваются в $39 трлн. Для превращения их в оборонный потенциал нужны реформы — создание единого рынка капитала и упрощение правил инвестиций.

Серьезным барьером остается имидж оборонной отрасли. Европейские банки и инвесторы часто избегают вложений в оружейные компании из-за давления общественного мнения и препятствий законов. Европейский инвестиционный банк до сих пор запрещает прямое финансирование производства вооружений, хотя в марте смягчил правила для проектов двойного назначения.

Эксперты предлагают создать Союз сбережений и инвестиций ЕС, который позволит капиталу свободно перемещаться по всему континенту. Параллельно обсуждается выпуск общеевропейских «оборонных облигаций», способных привлечь до €800 млрд. Такой механизм уже доказал эффективность во время пандемии и может быстро усилить оборонный сектор.

Без решительных шагов ЕС рискует и дальше отставать в военной сфере. Консолидация промышленности, новые источники финансирования и совместные проекты должны стать ключом к восстановлению европейской обороноспособности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин