Foreign Affairs: ЕС нужны решительные действия 21.09.2025, 12:33

Как привлечь новые деньги на оборону Европы.

Лидеры ЕС признают необходимость серьезного увеличения оборонных расходов, но сталкиваются с трудностями в реализации. Вашингтон требует от союзников по НАТО тратить до 5% ВВП на оборону, однако Европе важно укреплять безопасность и ради собственной защиты, на фоне сокращения поддержки со стороны США, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема — фрагментация оборонной промышленности. В разных странах производятся разные варианты схожей техники, что приводит к дублированию и слабой конкурентоспособности. Даже крупнейшие европейские компании — Thales, Leonardo и Rheinmetall — уступают американским корпорациям.

ЕС пытается изменить ситуацию. Инициатива Readiness 2030 предполагает мобилизацию почти $940 млрд, в том числе за счет заимствований. Однако этих сумм недостаточно без консолидации отрасли. На фоне растущих угроз Европа должна задействовать собственные финансовые ресурсы — частные накопления жителей ЕС оцениваются в $39 трлн. Для превращения их в оборонный потенциал нужны реформы — создание единого рынка капитала и упрощение правил инвестиций.

Серьезным барьером остается имидж оборонной отрасли. Европейские банки и инвесторы часто избегают вложений в оружейные компании из-за давления общественного мнения и препятствий законов. Европейский инвестиционный банк до сих пор запрещает прямое финансирование производства вооружений, хотя в марте смягчил правила для проектов двойного назначения.

Эксперты предлагают создать Союз сбережений и инвестиций ЕС, который позволит капиталу свободно перемещаться по всему континенту. Параллельно обсуждается выпуск общеевропейских «оборонных облигаций», способных привлечь до €800 млрд. Такой механизм уже доказал эффективность во время пандемии и может быстро усилить оборонный сектор.

Без решительных шагов ЕС рискует и дальше отставать в военной сфере. Консолидация промышленности, новые источники финансирования и совместные проекты должны стать ключом к восстановлению европейской обороноспособности.

