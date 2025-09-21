ИИ научился предсказывать болезни за 10 лет до диагноза 21.09.2025, 12:40

1,208

Ученые рассказали, как работает технология.

Ученые представили инновационную технологию, позволяющую предсказывать развитие заболеваний более чем за 10 лет до первых симптомов.

Об этом сообщило издание BBC.

Модель Delphi-2M, созданная на основе искусственного интеллекта, анализирует медицинские записи и определяет риск развития более 1200 болезней. Ее принцип работы напоминает прогноз погоды: вместо «70% дождя» она показывает вероятность, например, сердечного приступа или диабета 2 типа.

Для обучения использовали данные UK Biobank — медицинские истории более чем 400 тысяч человек, включая госпитализации, записи семейных врачей и информацию о привычках. Далее модель проверили на другой части этой базы и на данных о 1,9 миллиона пациентов в Дании. Результаты оказались высокоточными.

По словам профессора Юэна Бирни из Европейской лаборатории молекулярной биологии, Delphi-2M особенно эффективна в прогнозировании заболеваний с четкой прогрессией, среди которых сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и сепсис. Зато случайные события, например инфекции, она предусматривает менее надежно.

Специалисты отмечают: подобные инструменты помогут врачам выявлять группы риска и действовать на ранних этапах — от назначения лекарств до изменений в образе жизни. Технология также может стать полезной для планирования системы здравоохранения, например, оценивая количество сердечных приступов в определенном регионе.

Впрочем, разработчики отмечают, что Delphi-2M еще не готова к практическому применению. Модель создана на основе данных преимущественно людей в возрасте 40-70 лет, что может привести к предвзятости. Сейчас ее совершенствуют, добавляя генетические показатели, результаты анализов и радиологические обследования.

Разработку осуществили в сотрудничестве между Европейской лабораторией молекулярной биологии, Немецким онкологическим центром DKFZ и Копенгагенским университетом. Ученые подчеркивают: эта технология может стать основой для масштабной и этически ответственной системы прогнозирования здоровья.

