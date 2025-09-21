Трамп: Я разочарован Путиным, и он проигрывает 21.09.2025, 12:53

Президент США обратился к другим странам с просьбой снизить цены на нефть.

Президент США Дональд Трамп призывает страны снизить цены на нефть, и на этом фоне заявляет, что Россия проигрывает войну.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на телеканале Fox.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты наращивают добычу нефти и делают все возможное, чтобы снизить ее стоимость. По его словам, это создает экономическое давление, которое может ускорить окончание боевых действий в Украине.

Американский лидер обратился к другим странам с просьбой также снизить цены на нефть.

«Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины», - заявил Трамп.

