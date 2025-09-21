В Кремле сделали новое заявление относительно мирных переговоров с Украиной 21.09.2025, 12:37

3,156

Пескова нашел очередную отговорку.

Российский диктатор Владимир Путин остается открытым к урегулированию ситуации в Украине путем переговоров, а также рассчитывает на продолжение работы с США в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитируют росСМИ.

Также он предположил, что во время визита Дональда Трампа в Лондон, президенту США много рассказывали о планах давления на Россию.

«Это не то, что способствует урегулированию. Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы. И Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», - отметил Песков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com