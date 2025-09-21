В Кремле сделали новое заявление относительно мирных переговоров с Украиной
- 21.09.2025, 12:37
Пескова нашел очередную отговорку.
Российский диктатор Владимир Путин остается открытым к урегулированию ситуации в Украине путем переговоров, а также рассчитывает на продолжение работы с США в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цитируют росСМИ.
Также он предположил, что во время визита Дональда Трампа в Лондон, президенту США много рассказывали о планах давления на Россию.
«Это не то, что способствует урегулированию. Путин ценит конструктивные отношения, которые у него сложились с Трампом, и возможность открыто обсуждать самые острые проблемы. И Путин, так же как и президент Трамп, сохраняет свою заинтересованность и открытость к выводу всей украинской истории в русло мирного урегулирования», - отметил Песков.