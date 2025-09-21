«Вой был серьезный» 21.09.2025, 13:10

2,872

Эксперт прокомментировал удар по элитному подразделению РФ «Рубикон».

Удар по расположению элитного российского подразделения БПЛА «Рубикон» был результативным. Такое мнение в эфире «Radio NV» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«Как только была вычислена штабквартира «Рубикона» - были нанесены удары дронами. И по заявлениям местных, попали туда, куда надо. Вой был серьезный», - сказал Свитан.

В то же время он пояснил, что «Рубикон» - это элитное российское подразделение, которое враг использует на наиболее активных направлениях.

«Рубикон - это примерно «Птицы Мадьяра» на русском. Это очень серьезное подразделение со своей производственной базой, базой подготовки пилотов, расчетов. Их бросали на самые серьезные направления, где они показывали довольно положительные результаты. Одно из направлений, где работал «Рубикон» - это Курская операция. Давление было серьезное», - добавил Свитан.

Также эксперт добавил, что россияне расположили подразделения «Рубикона» на левом берегу Днепра в Запорожской области.

«Работа по правому берегу Днепра - очень много проблем нам принесли. Часть «Рубикона» расположена на Запорожской АЭС. Они прикрываются ЗАЭС, выполняя боевые задачи в районе Никополя. У нас Никополь почти ежедневно под постоянными ударами дронов», - отметил Свитан.

