В Беларуси открыт сезон заморозков 21.09.2025, 13:19

Синоптики рассказали о погоде в конце сентября.

Из тепла да в холода. Конец сентября в погодном плане не станет сюрпризом для белорусов, считает синоптик Дмитрий Рябов. В конце концов осень берет свое.

Перемены температуры уже совсем скоро, да еще какие. Например, буквально за сутки произойдет смена теплой воздушной массы на холодную – арктическую.

Как это понимать в цифрах – читайте в подробном прогнозе на неделю с 22 по 28 сентября.

Погода в начале недели

В понедельник, 22 сентября, осадков не ожидается. Лишь по северу-западу может пройти небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.

Влажность воздуха высокая – до 80%. В понедельник температура воздуха ночью составит от +9 до +15°C, днем – от +21 до +28°C.

А дальше холода. Скажется влияние холодного атмосферного фронта, который принесет воздушные массы арктического происхождения. Ветер развернется на северный.

Ночью ждем от +6 до +12°C, днем во вторник – от +13°C по северо-западу до +19°C по юго-востоку, в среду ожидается +13...+17°C.

Погода в середине недели

В начале второй половины недели погоду станет определять скандинавский антициклон и холодный воздух с севера.

Осадков не будет. Утром и ночью возможен туман.

В темное время суток обещают до +3°C. Днем в четверг воздух прогреется до 16°C, в пятницу термометры покажут +10...+14°C.

Погода в выходные

В выходные дни, 27 и 28 сентября, холодный воздух продолжит влиять на погоду.

Ветер северных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра.

Ночи останутся холодными – от +3 до +8°C, в середине дня в субботу от +7°C в Минске до +17°C в Бресте.

В воскресенье от +7°C по северо-востоку до +15°C по юго-западу.

