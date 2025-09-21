закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
Эстония созвала Совбез ООН из-за нарушения воздушного пространства истребителями РФ

  • 21.09.2025, 13:28
Это первый случай за 34 года членства страны в ООН случай.

Совет Безопасности ООН в понедельник, 22 сентября, соберется на чрезвычайное заседание в связи с нарушением Россией воздушного пространства Эстонии в пятницу.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии, информирует «Европейская правда».

Это первый случай за 34 года членства Эстонии в ООН, когда страна запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза.

«Наглым нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, которые важны для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсудил такие нарушения в этом же органе», – подчеркнул министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является частью более широких действий России, направленных на проверку решимости Европы и НАТО.

«Нарушению воздушного пространства Эстонии предшествовало всего за несколько дней до этого вторжение 19 российских дронов в воздушное пространство Польши и нахождение одного российского ударного дрона в воздушном пространстве Румынии в течение одного часа. Все эти случаи являются частью более широкой схемы, с помощью которой Россия эскалирует региональную и глобальную напряженность, и такие действия России требуют международной реакции», – отметил Тсахкна.

Он добавил, что поведение России «не соответствует обязательствам, взятым на себя постоянным членом Совета Безопасности, и было бы неприемлемым для любого другого государства-члена ООН».

