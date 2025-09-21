«В любой момент могу устроиться кассиром, но не понимаю: зачем мне это?» 21.09.2025, 13:37

Истории молодых белорусов, которые не учатся и не работают.

Поколение NEET – это термин, описывающий молодых людей, которые не заняты ни работой, ни учебой, ни учебой на работе. Акроним NEET происходит от английского выражения Not in Education, Employment, or Training («не обучается, не работает и не обучается на работе»). CityDog.io поговорил с белорусами, которые сейчас находятся в такой ситуации, чтобы узнать, каково это.

Антон (26): «Свободное время дома иногда выглядит как чередование «сон – комп – сон»

Антон родом из небольшого городка Беларуси. В 2013 году окончил девять классов в школе, поступил в колледж, а после – в университет. Позже парень поступил еще в один зарубежный вуз, который бросил спустя несколько семестров учебы. С еще одним повторилась такая же история.

– Меня вполне устраивает, что я сейчас нигде не работаю и не учусь. Да, у меня есть тяга к какой-то деятельности. Иногда я думаю, что вообще я трудоголик и было бы хорошо найти какое-нибудь дело.

До своего «отпуска» я какое-то время был учителем в школе, затем решил переехать из Беларуси и уже долгое время ничем не занимаюсь. Возвращаться не хочу.

Сейчас у меня достаточно много свободного времени, которое я трачу на путешествия. Если денег нет, то гоняю на велосипеде по 50–100 километров за день. Если деньги есть, то на машине или поезде и автобусе.

Кроме того, увлекся редактированием «Яндекс.Карт» и «Википедии». В «Яндексе» просто дополняю и прорисовываю карту. С «Википедией» все сложнее. Тут загружаю много фото, обновляю информацию, пишу недостающие статьи, которых еще нет в белорусском сегменте.

Типичный день выглядит обычно так: с вечера планирую поездку на велосипеде. Рано утром встаю и еду за город, где целый день катаюсь по деревням и фотографирую памятники архитектуры, редкие дома и растения. Примерно к вечеру приезжаю домой, а на следующий день обрабатываю фотографии и заливаю в «Википедию».

Если это не лето, то обычно хожу на оперу или балет. Обязательно в музеи на бесплатные и льготные дни. Вообще если это не путешествия, то день дома выглядит просто как чередование «сон – комп – сон»: пару часов в компе, пару часов сна. И так весь день.

Из плюсов нахожу то, что у меня очень много времени на самореализацию. Могу заниматься тем, что мне действительно нравится. Сейчас стараюсь уделять много внимания спорту, больше времени читаю. Изучаю в основном книги по истории, искусству, архитектуре. Больше путешествую.

Среди минусов: ограничения в финансовом плане, сложности в общении с людьми и с социальным обеспечением в будущем. Иногда возникает острое желание познакомиться с новыми людьми, но с этим бывает трудно. В этом плане работа или место учебы – очень хорошая среда для налаживания разных связей. Такого у меня сейчас нет.

В основном живу на пособия по безработице. Раньше деньги давали мои родители, но последний год живу как могу. Никакого давления по поводу моего стиля жизни я не чувствую. Родители иногда спрашивают о работе, но не давят. Они понимаю, что я достаточно самостоятельный.

В любой момент можно найти работу а-ля кассир в магазине или что-то типа того. Но для чего? Чем больше денег, тем больше их трачу на совершенно ненужное.

Через некоторое время я бы хотел вернуться работать в сферу образования. Моя мечта – стать достаточно умным, чтобы преподавать в университете. Но пока я живу как могу. Наверное, я фаталист. Поменяю что-то в своем распорядке, если в какой-то момент даже стены начнут мне об этом говорить. Но они пока молчат.

Екатерина (20): «Самый большой плюс – у меня нет никакого четкого графика»

Екатерина сразу после школы поступила в польский вуз и переехала из Беларуси. Спустя пару семестров девушка отчислилась и поступила в другой университет, откуда тоже через какое-то время отчислилась. Сейчас Екатерина нигде официально не учится и не работает.

– Я постоянно пытаюсь узнать что-то новое, слушаю лекции на разных платформах. Моя учеба заключается не в статусе, а в том, что я сама пытаюсь научиться разным полезным вещам.

Думаю, основной плюс подобной ситуации в том, что у меня нет четкого графика. Мне не нужно вставать в 5 утра, ехать куда-то в офис и на пары. Иногда смотрю на своих знакомых и понимаю, что у них полностью разбит день. Например, у них в один день три пары, между которыми большие перерывы. Получается, что все их время уходит на то, чтобы кататься туда-сюда между домом и университетом.

Я могу позволить себе проснуться в 10-11 утра, неспешно приготовить завтрак и заняться своими делами. Обычно я встаю намного раньше, но в целом есть возможность подняться и позже: я ничем не ограничена. На постоянной основе занимаюсь немецким, хожу в спортзал. Классно, что какие-то срочные дела я могу сделать прямо день в день, а не ждать выходных, как работающие люди.

Из минусов – финансовый вопрос. Меня обеспечивают родители, и из-за этого денег не так много, как хотелось бы. Они абсолютно нормально к этому относятся, за что я им очень благодарна. Очень приятно, что они не заставляют меня искать работу или идти в университет.

В меру своих возможностей они стараются помочь так, чтобы мне было максимально комфортно. И с их стороны особого давления нет. Опять же, мне никто не говорит, что я вообще что-то кому-то должна.

Но все равно иногда ощущаю, что время куда-то улетает. Задумываюсь, что я не получаю какого-то опыта на работе или чего-то еще, несмотря на то что мне есть чем заняться. Бывает грустно, что пока я не достигла своих целей в карьерном плане. И вообще непонятно, когда это произойдет.

Иногда сложно объяснить незнакомым людям, почему я не работаю и не учусь. Как будто сразу возникает легкое осуждение со стороны собеседника, когда я озвучиваю этот факт о себе. Все же у нас в обществе заложено, что все либо учатся, либо работают, либо делают и то, и другое.

Знаю, что я умная. При этом сейчас такой период, когда я прислушалась к себе и поняла, что мне будет лучше уйти из университета. Через какое-то время я планирую пойти учиться на заочное отделение уже в третий свой вуз. Посмотрим, окончу ли я его, но такое желание у меня возникло.

При этом мне не нравится, когда кто-то осуждает несколько моих отчислений. Только я могу до конца понять, как я чувствовала себя в том или ином месте. У каждого свой путь. Мой пока что такой: без работы и образования.

Дарья (22): «Иногда чувствую себя на 0 из 10 из-за такого статуса»

Дарья окончила школу 5 лет назад, поступила в БГУ и забрала документы на 3-м курсе. Девушка пыталась найти себя в графическом дизайне, но быстро поняла, что это не ее.

– Я уволилась с последнего места работы, потому что работодатель не выплачивал мне зарплату. Нам пришлось судиться, а теперь я пробую найти что-то с подходящими условиями и заодно понять, чем вообще хочу заниматься в жизни.

Из плюсов – у меня есть время на то, чтобы понять, кто я и к чему у меня лежит душа. Можно пробовать разное и не быть зажатой каким-то рамками. Из минусов – разбираться в себе трудно и тревожно, ответы не приходят быстро. И, конечно, финансовая составляющая очень напрягает.

Из-за непонятного статуса иногда я чувствую себя на 0 из 10, иногда на все 11. Верю, что раскрою свой потенциал. Вообще я планирую учиться всю жизнь, получать разные навыки. Просто формат будет не классический.

В планах начать свое дело, потому что в найме работать мне тяжело.

Раньше я жила на свои сбережения. Теперь за счет друга, с которым мы снимаем квартиру, иногда помогают родители.

Социального давления не чувствую, скорее я сама на себя наезжаю. В такие моменты стараюсь заземляться и напоминать себе, что отсутствие работы или учебы – это не навсегда. Я стараюсь что-то исправить, а это уже неплохо.

Сейчас я активно пытаюсь найти работу, потому что подвешенное состояние порядком надоело. А пока ее нет, просто развиваю какие-то свои навыки и гуляю с друзьями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com