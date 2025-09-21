В РФ уволили из армии генерала Лапина, известного своими провалами в Украине 3 21.09.2025, 14:35

1,376

Александр Лапин

Он станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

Экс-командующего группировок «Центр» и «Север» российской армии генерал-полковника Александра Лапина уволили из войск в августе 2025 года. Об этом сообщает российское РБК, ссылаясь на свои источники.

В то же время в «Татар-информ» заявили, что теперь оккупант станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. Как отметили источники, в администрации главы республики он будет заниматься «военными вопросами и работой с ветеранами».

Сейчас должность командующего «Ленинградским военным округом» занял генерал-полковник Евгений Никифоров.

Что известно об Александре Лапине

Известно, что с начала полномасштабного вторжения РФ против Украины захватчик был главой группировки войск «Центр», которая дошла до окраин Киева, однако после поражения ее перебросили на восток Украины. На этом направлении группировка оккупировала Лиман в Донецкой области, а затем Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.

Уже после отступления российских оккупантов из Лимана Лапина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Тогда он назвал генерала «бездарью, которого покрывают наверху руководители в Генштабе».

Впоследствии Лапина уволили, а в январе 2023 года назначили начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте прошлого года генерал стал главой Ленинградского военного округа и группировки «Север», которая была сформирована на его базе. После чего эта группировка отвечала за Харьковское и Курское направления.

Также издание The Wall Street Journal называло Лапина ответственным за проблемы российской обороны в Курской области. По словам журналистов, генерал имел дефицит людей, однако такая ошибка является типичной для высшего руководства РФ, которое обычно не знает реалии фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com