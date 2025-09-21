закрыть
К этому Путин точно не готов

  • Владимир Рувинский, The Moscow Times
  • 21.09.2025, 15:06
  • 1,970
Чего опасается глава Кремля?

О чем могут говорить по пути на грандиозный военный парад в Пекине 72-летние правители двух авторитарных ядерных держав, одна из которых четвертый год воюет с Украиной, а вторая — ее экономически в этом поддерживает и лелеет планы захватить Тайвань? О том, что волнует их лично. О продлении жизни, о физическом бессмертии.

Завел тему, судя по видезаписи, Си Цзиньпин, хозяин. Его воинственный собеседник живо откликнулся и предложил свой способ долголетия: «Человеческие органы можно постоянно пересаживать». А дальше диктаторы разошлись в мечтах: Путин сообщил о возможности «достичь бессмертия», Си — о шансе «дожить до 150 лет уже в этом столетии».

Путин, некогда не то в шутку, а скорей всерьез жаловавшийся на общение со «скучными людьми», кажется, имеет еще одну, сугубо личную причину особенно дорожить своим интересным собеседником, равным по возрасту и претензиям, как никто иной понимающим актуальную для обоих правителей тему. Не зря же каждый из них в немолодом возрасте преодолел конституционные ограничения, мешавшие им бесконечно властвовать.

Чувствительная тема

Если тема интимной беседы диктаторов — неожиданна, но закономерна, то ее попадание в мировые СМИ — случайность. Через день после того как агентство Reuters распространило видеоролик с обрывками разговора, центральное телевидение Китая, организатор телетрансляции, потребовало его удалить. Китайцы утверждали, что агентство Reuters «явно исказило факты», агентство с этим не согласилось, но — было вынуждено выполнить требование правообладателя.

Для Китая тема долголетия — животрепещуща, в том числе политически. Китай много инвестирует в биомедицину, генетику, в исследования старения: в стране самая большая в мире численность пожилого населения. Поэтому правительство развивает систему «активного старения» — здорового долголетия.

Лидерская позиция в Китае долгое время имела возрастные ограничения. Архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, проживший 92 года, ввел правило: руководитель КНР должен меняться каждые десять лет. Этому правилу начал следовать Цзян Цзэминь, правивший с 1993 по 2003 год, — потом он прожил еще 19 лет; его преемник Ху Цзиньтао освободил кресло в 2013 году и до сих пор жив, а вот Си на правило наплевал и открыл себе дорогу к бессрочному правлению, а теперь еще рассуждает о жизни до 150 лет.

В России спрос на исследования в области продления жизни огромный. Кремлевский инсайдер рассказывал автору, что буквально все работы, в которых хотя бы отчасти стоит подобная задача, берутся на карандаш, но интерес к ним непубличный.

И понятно, почему: желание нацлидера жить дольше, а значит, выглядеть все старше и старше, никак не сочетается с тем образом, который он (или для него) строит: мачо, богатыря, спасителя — то есть молодого мужчины.

Икона самопожертвования

Рефрен выступлений Путина с самого начала его правления: русские — нация с особой духовностью. Нацлидер восхищался готовностью жертвовать собой в россиянах, убитых на войне в Украине. Более того, он уверял, что считает себя «таким же пехотинцем», то есть — готов умереть.

А тут вдруг — о перспективах вечной жизни, причем не с Господом в ином мире («а мы попадем в рай»), а тут, на Земле.

Прецедент есть. Благодаря технологиям в вечность, можно сказать, попал в этом мире Владимир Ульянов — но забальзамированным. Владимир Путин, судя по всему, хотел бы в вечность, но не через Мавзолей, а живым. Этим он отличается, например, от 79-летнего президента Америки, который открыто размышляет, попадет ли он на небеса. Путин туда явно не стремится — если вообще верит в загробную жизнь.

Нацлидер РФ, безусловно, проявляет интерес к технологиям борьбы со старением и продления жизни. Его предполагаемая дочь Мария Воронцова прямо связана с биомедициной и получила многомиллионные гранты на исследования клеточного старения и долголетия. Кремль тратит миллиарды долларов на генетические исследования, включая биопечать и печать органов (1,2,3). Последнюю задачу решает и «Росатом» — госкорпорация обещает освоить производство человеческих органов к 2030 году, концу пятого срока правления Путина.

Помните же: «человеческие органы можно постоянно пересаживать»?

В чем страх

Важный вопрос — свидетельствует ли разговор в Пекине о страхе смерти у Путина? Типа: не надо его бояться — он боится смерти и блефует, угрожая ядерным орудием, потому что никогда его не применит. Ответ «да» представляется упрощением и попыткой выдать желаемое за действительное.

Путин едва ли ищет патетической смерти. Кремлевский канон приравнял нацлидера к России: другие могут за него умирать, но Путину за самого себя умирать как-то глупо.

По-настоящему Путин боится не столько смерти, сколько старческой немощи. Комментируя разговор с лидером Китая, российский нацлидер выразил надежду, что современные технологии позволят вести активную жизнь и в очень преклонном возрасте: в здравом уме, в хорошем тонусе. Кому нужна жизнь до 150 лет в деменции? Слабость — конец правления.

К этому Путин точно не готов.

Едва ли диктатор тешит себя иллюзией, что кто-то беззаветно его любит настолько, что будет его защищать, терпеть и уважать, если он будет выглядеть слабым. Именно поэтому у Путина нет и не может быть преемника — кроме самого Путина. Преемник, кто бы он ни был, — признание, что кремлевский лидер не вечен.

Операция «Мугабе»

Если 72-летний нацлидер держит себя как человек без возраста, молодится и не желает признавать наступление старости, то его доверенные лица заметно стареют. Ближайшему соратнику Николаю Патрушеву — 74 года, министру иностранных дел Лаврову — 75 лет, председателю Следственного комитета Бастрыкину — 72 года, директору СВР Нарышкину — скоро 71 год, директору ФСБ Бортникову — скоро 74 года. Начальнику Генштаба Герасимову — 70. Столько же бывшему министру обороны, начавшему вторжение в Украину, ныне секретарю Совета безопасности Шойгу. Только слегка моложе новый министр обороны Белоусов — 66 лет.

Но новому фавориту Путина, помощнику Алексею Дюмину, всего 53 года, новому замруководителя администрации Максиму Орешкину — 43, доверенному лицу Кириллу Дмитриеву — 50; будущему председателю Верховного суда Игорю Краснову — 49; не слишком стар по меркам Путина и Сергей Кириенко — 62 года.

Может, «Росатом» (в котором, кстати, не потерял влияния Кириенко) и научится печатать органы — но о пересадке мозга пока еще ничего не слыхать. Сможет ли помолодевшее путинское окружение продолжать относиться к дряхлеющему диктатору с прежним трепетом, не станет ли он препятствием на их пути?

Десять лет назад негласная кампания по сбору всех и всяческих работ по продлению жизни в шутку называлась на Старой площади операцией «Мугабе». С тех пор зимбабвийский диктатор потерял власть и умер, а ироническое название приобрело ужасный пророческий смысл.

Владимир Рувинский, The Moscow Times.

