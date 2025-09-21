закрыть
21 сентября 2025, воскресенье
«Ситуация в России явно валится в катастрофу»

  • 21.09.2025, 15:22
«Ситуация в России явно валится в катастрофу»

Гиркин-Стрелков в письме из тюрьмы указал на ее неизбежность.

Российский Z-патриот, военный преступник Игорь Стрелков написал из тюрьмы новое письмо, в котором заявил, что положение для России стремительно ухудшается.

Текст был опубликован его соратниками в Telegram, передает Dialog.UA.

По его словам, страна движется к катастрофе, а руководство не в состоянии переломить ситуацию. «Ситуация явно валится в катастрофу. Теперь по ситуации: оцениваю ее как стабильно-ухудшение – плавное, неторопливое, без резких срывов и слегка припудренное совершенно бессмысленными и столь же незначительными, но недешевыми с точки зрения потерь. Украинцы продолжают довольно спокойно разменивать территорию на время и ресурсы. И ничего наше руководство сделать не может с этим», - написал он из тюрьмы.

Стрелков отметил, что украинское наступление, которое он ожидал в сентябре, так и не началось. При этом он допустил, что Киев может вовсе отказаться от рискованных операций до весны и сосредоточиться на том, чтобы изматывать Россию, в то время как социально-экономическое положение внутри самой страны будет ухудшаться.

«Если контрнаступления украинцев не будет до начала второй декады октября, то, скорее всего, его вообще не будет в этом году», - отметил он.

Отметим, что Стрелков признан международным судом военным преступником и приговорен к пожизненному заключению за сбитие над Донбассом пассажирского самолета. Однако в России он оказался за решеткой по другой причине. Кремль расправился с ним за резкую критику Владимира Путина. Он неоднократно ругал Кремль за неспособность одержать победу над Украиной.

